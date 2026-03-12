Niebla (Huelva) acoge el 22 de marzo un festival taurino a beneficio del 'Traje de Huelva' para la Virgen del Rocío

Presentación en la Diputación de Huelva del festival taurino a beneficio de ‘El Traje de Huelva’ para la Virgen del Rocío en Niebla. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plaza Monumental de Niebla acogerá el 22 de marzo un festival taurino, que servirá para seguir recaudando fondos destinados a la ejecución del 'El traje de Huelva' para la Virgen del Rocío. El diputado provincial José Carlos Roda, ha presentado esta novillada sin picadores, en la que participarán novilleros David Ramírez, de Beas; Cristóbal de Lara, de Villalba del Alcor; Óliver Raggio, de Huelva, y Nicolás Vizcaíno, de Niebla, junto a Paco de Sara, de Carmona.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el diputado provincial José Carlos Roda ha señalado que actividades como esta son "fundamentales" para este proyecto, "que necesita tanto recursos económicos y materiales como el apoyo de instituciones y personas rocieras".

El concejal de Presidencia y Empleo de Niebla, Ismael Mantero, ha asegurado estar "encantados" de hacer de su pueblo "un lugar de tradiciones y, en este caso, hacer converger la devoción a la Virgen del Rocío con la afición taurina". En este sentido anima tanto a vecinos y vecinas iliplenses como al resto la provincia "a que asistan a este evento".

El presidente de la asociación 'El traje de Huelva', Aarón Fernández, ha afirmado que el objetivo de este Festival es seguir recaudando fondos para el traje de la Virgen. "Un traje que nace a raíz de la pandemia, para darle gracias a la Virgen del Rocío por ese tiempo que nos acogió bajo su manto y que empezaremos a bordar después de Semana Santa", ha señalado.

Según explica, el traje se va a hacer en Huelva, por bordadores artesanos de la Asociación de Apaso (Asociación Profesional de Arte Sacro Onubense), por "la subida del oro, que hace dos meses el duplicó su precio, y por la falta de tiempo de Pedro Palencianos, el bordador que en primer lugar se escogió para bordar el traje, se ha decidido que al final el traje de Huelva sea más de Huelva aún".

Fernández ha agradecido a la empresa Tauroluz la organización y a los novilleros, "que gracias a ellos se puede realizar el Festival". De David Ramírez y Cristóbal Lara asegura que son "dos novilleros prometedores que ya están dando qué hablar y que ojalá en un futuro se les reconozca como dos grandes figuras del toreo", y de Óliver Raggio y Nicolás Vizcaíno, que debutan en público, ha pedido a los vecinos de Niebla, que "apoyen a su novillero local, ese día, Domingo de Pasión, hay que llenar la plaza".

Por ello, Fernández ha invitado tanto a los aficionados al toro como a los rocieros a que colaboren, porque todo lo que hacen es "por y para la Virgen" y "todo el que se sienta al rociero tiene que estar ahí".

Por otro lado, Cristóbal de Lara ha subrayado que cada vez que torea en Huelva, "sea provincia o pueblo", es "un honor" y esta vez lo va a hacer en Niebla, una plaza que ha pisado "muchas veces para las capeas". "Allí estaremos nuestros compañeros y espero que se de bien la tarde y salgamos triunfando de allí", ha apuntado.

En cuanto a la venta de entradas, estas estarán disponibles en el Ayuntamiento de Niebla, en el bar 'El Poli' y en el restaurante 'Diego Ramos', "además de las personas que conozcan personalmente a los novilleros pues ellos también tienen entradas para vender", y el teléfono 687687948.