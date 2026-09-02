Niebla (Huelva) aprueba solicitar la declaración de zona catastrófica y un Consejo Sectorial para la Reforestación

Zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Niebla (Huelva) aprobó este martes iniciar el expediente para la creación de un Consejo Sectorial para la Reforestación y Restauración de los Baldíos de Niebla, toda vez que se ha solicitado la declaración del municipio como zona catastrófica, poniendo de manifiesto ante las administraciones competentes la magnitud de los daños ocasionados por el incendio que se inició el 6 de agosto y se dio por extinguido el día 21, que ha calcinado más de 33.000 hectáreas.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Niebla en una nota de prensa, en el Pleno de este martes se han aprobado decisiones que "marcan el camino para afrontar, con responsabilidad, unidad y determinación, la recuperación de nuestro municipio tras el incendio que hemos sufrido".

Entre los acuerdos adoptados destaca solicitar la declaración de Niebla como zona catastrófica, poniendo de manifiesto ante las administraciones competentes "la magnitud de los daños ocasionados por el incendio" y la necesidad de que el municipio pueda acogerse a todas las medidas de apoyo y recuperación disponibles.

Además, se solicita a todas las administraciones implicadas --Diputación Provincial de Huelva, Junta de Andalucía y Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica-- todas las ayudas, actuaciones y trámites necesarios, incluyendo la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, para que Niebla "pueda contar con todos los recursos necesarios para afrontar la recuperación de las zonas afectadas".

Asimismo, se ha acordado en dicha sesión plenaria iniciar el expediente para la creación de un Consejo Sectorial para la Reforestación y Restauración de los Baldíos de Niebla, que nace con la idea de que "la recuperación del monte no puede improvisarse".

El Ayuntamiento ha explicado que quieren que en este consejo puedan participar expertos, técnicos, profesionales, colectivos, personas vinculadas al monte público y todos aquellos que puedan aportar conocimiento y experiencia para diseñar una restauración seria, responsable y con visión de futuro. No se trata únicamente de volver a plantar árboles. Se trata de recuperar nuestro monte, protegerlo, hacerlo más resistente y garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de los Baldíos de Niebla", han abundado desde el Consistorio iliplense.

Al respecto, el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, ha destacado que "lo vivido ha sido muy duro para Niebla y ahora hay por delante una tarea enorme". "Este no es el momento de dividirnos, sino de estar más unidos que nunca".

Además, el alcalde ha subrayado que la recuperación del municipio "debe situarse por encima de cualquier diferencia política". "Niebla tiene que estar por encima de cualquier sigla. Vamos a defender los intereses de nuestro pueblo allí donde sea necesario, independientemente de quién gobierne en cada administración. Lo que nos importa ahora es Niebla, sus vecinos, nuestro campo y nuestro monte", ha afirmado.

En este sentido, Joaquín Molina ha asegurado que el Ayuntamiento "va a llamar a todas las puertas y va a exigir todas las ayudas que correspondan". "Vamos a pedir y a exigir la implicación de la Diputación, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España. Niebla necesita recursos y respuestas, y desde el Ayuntamiento vamos a trabajar para conseguirlos", ha añadido.

Respecto a la recuperación de los Baldíos, Molina ha destacado que "no se limita a volver a plantar árboles". "Tenemos que recuperar nuestro monte, hacerlo más resistente, protegerlo mejor y pensar en las próximas generaciones".

Por ello, el futuro Consejo Sectorial pretende convertirse en un espacio de participación y asesoramiento que permita abordar la restauración de los Baldíos de Niebla con criterios técnicos y científicos, contando con todas aquellas personas y entidades que puedan contribuir a definir el mejor camino para el futuro del monte público.

"El incendio ha dejado una profunda huella en Niebla, pero ahora empieza otra etapa. La etapa de levantarnos, trabajar juntos y recuperar lo que hemos perdido. Tenemos que hacerlo unidos, con responsabilidad y mirando al futuro", ha concluido Joaquín Molina.

Desde el Ayuntamiento de Niebla se reitera el compromiso de seguir trabajando y reclamando ante todas las administraciones las ayudas y actuaciones necesarias, al tiempo que se mantiene la colaboración con los vecinos, colectivos y profesionales para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.