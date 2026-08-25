Niebla (Huelva) pide a los vecinos aportar datos de los daños del incendio para cuantificar su "dimensión real"

Imágenes del incendio de Niebla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Niebla (Huelva) ha hecho un llamamiento público a vecinos, agricultores, ganaderos y propietarios afectados por el reciente incendio que se inició el pasado 6 de agosto en su término municipal y que se dio por extinguido el pasado 21 de agosto, afectando a más de 33.000 hectáreas, para que comuniquen los daños sufridos en sus propiedades en un plazo máximo de 15 días y "conocer la dimensión real de lo que ha ocurrido".

Según ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el objetivo es recopilar una valoración "real, completa y documentada" del impacto del fuego para fundamentar futuras peticiones de recursos a las administraciones competentes.

El Consistorio ha informado de que los damnificados deberán presentar una instancia general en el Registro municipal una vez que puedan acceder a sus fincas o inmuebles. En dicho documento deberán incluir la ubicación de la propiedad, una descripción detallada de los desperfectos --ya sea en terrenos, cultivos, explotaciones, instalaciones, cerramientos, caminos o viviendas-- y una estimación económica aproximada de las pérdidas. Asimismo, se recomienda adjuntar fotografías y cualquier documentación acreditativa.

Desde la Administración local han aclarado que esta notificación previa no supone una solicitud automática de ayudas ni garantiza su concesión, sino que constituye un paso técnico "complementario" para cuantificar la dimensión global del siniestro.

Cada propietario deberá formalizar posteriormente sus peticiones relativas a indemnizaciones directamente ante los organismos oficiales que habiliten los cauces de compensación correspondientes.

"El incendio que ha afectado a nuestro término municipal ha dejado, además de una profunda preocupación y una enorme pérdida ambiental, daños materiales en terrenos, cultivos, explotaciones, instalaciones, cerramientos, caminos, viviendas y otras propiedades. Ahora comienza una segunda tarea fundamental: conocer y documentar con precisión el alcance real de los daños ocasionados en Niebla", ha remarcado el Ayuntamiento.