El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en julio decrece en la tasa interanual

Archivo - Polígono industrial Cantalgallo en Aracena. - DIPUTACIÓN DE HUELVA. - Archivo

HUELVA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en julio fue 15.155 compañías, lo que supone un descenso con respecto al mismo mes del año anterior, ya que se cifraron 15.271 empresas, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana.

Además, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del séptimo mes de 2026, 15.155 empresas, supone un descenso del 0,75% con respecto a junio, ya que se cifraron 15.271 compañías.

Estas cifras van a la contra de la tendencia de la comunidad andaluza, ya que el número de empresas en el mes de julio en Andalucía asciende a 250.017, registrando un crecimiento del 1,7% respecto al mismo mes del año anterior

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011.

La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta Ajena).

No obstante, a partir de enero de 2026 la variable actividad contenida en este fichero está codificada de acuerdo con la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025). Este cambio supone una ruptura en la serie mensual de empresas según actividad económica.

De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de julio en la provincia de Huelva fue el de servicios con 10.570 (1,43% más que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, 2.288 (descenso el 9,27%); y el de la construcción, con 1.391, que también desciende; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 904, que asciende cuatro compañías.

Con respecto a la actividad económica de las empresas inscritas en el séptimo mes del año, 3.345 pertenecen al comercio al por mayor y por menor; 2.355 a la hostelería; 619 al transporte y almacenamiento; 40 a actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos; 96 a Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información; 200 a las actividades financieras y de seguros; 309 a actividades inmobiliarias y 694 a actividades profesionales, científicas y técnicas.

Igualmente, se inscribieron 713 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares; 301 con la educación; 522 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales; 324 pertenecen a actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento; 100 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 955 empresas inscritas en otros servicios.

Por otro lado, 26 empresas están relacionadas con las industrias extractivas; 804 con la industria manufacturera; 25 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y 49 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

El mayor número de empresas en junio son las que tienen de uno a dos asalariados, con 7.100 compañías, mientras que tan solo había 48 con 250 o más trabajadores, número que supone un descenso con respecto al mes pasado, que registró 69 compañías.

Asimismo, hasta junio de 2026, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 7.033 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.893. Por otro lado, la provincia cuenta con 650 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 242 cooperativas.

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en julio a 158.252 personas, que supone un descenso del 8,29% con respecto a junio, ya que se registraron 172.568 empleados. Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 43.522 empleados, que supone, por tanto, un descenso con respecto al pasado mes (51.828). El segundo tipo de empresas son las que reúne de 20 a 49 trabajadores que contabilizaron 36.970 empleados.

Por otra parte, por sectores, el de servicios es el que aglutina un mayor número de trabajadores en julio, concretamente, 107.702, que experimenta un ligero aumento; seguido de agricultura con 20.661 39.096, que desciende en un 47% debido a la finalización de la campaña de frutos rojos; industria, con 17.925; y construcción con 11.964.