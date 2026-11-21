Archivo - Polígono industrial en la provincia de Huelva. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN - Archivo

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en octubre fue 14.975 compañías, lo que supone un crecimiento del 2,34% con respecto al mismo mes del año anterior, ya que se cifraron 14.632 empresas, gracias al incremento del 5,64% de las compañías agrícolas, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana.

Además, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del décimo mes de 2026, 14.975 empresas, supone un aumento del 1,23% con respecto a septiembre, ya que se cifraron 14.792 compañías.

Estas cifras van a la par de la tendencia de la comunidad andaluza, puesto que el número de empresas en el mes de octubre asciende a 261.964, registrando un crecimiento del 3,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011.

La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta Ajena).

No obstante, a partir de enero de 2026 la variable actividad contenida en este fichero está codificada de acuerdo con la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025). Este cambio supone una ruptura en la serie mensual de empresas según actividad económica.

De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de octubre en la provincia de Huelva fue el de servicios con 10.204 (0,3% más que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, 2.450 (aumento del 5,64%); y el de la construcción, con 1.410, que también sube; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 911, que se incrementa en diez compañías.

Con respecto a la actividad económica de las empresas inscritas en el décimo mes del año, 3.231 pertenecen al comercio al por mayor y por menor; 2.052 a la hostelería; 614 al transporte y almacenamiento; 42 a actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos; 96 a Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información; 204 a las actividades financieras y de seguros; 307 a actividades inmobiliarias y 702 a actividades profesionales, científicas y técnicas.

Igualmente, se inscribieron 689 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares; 372 con la educación; 520 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales; 308 pertenecen a actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento; 92 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 974 empresas inscritas en otros servicios.

Por otro lado, 28 empresas están relacionadas con las industrias extractivas; 808 con la industria manufacturera; 25 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y 50 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

El mayor número de empresas en octubre son las que tienen de uno a dos asalariados, con 7.083 compañías, mientras que tan solo había 61 con 250 o más trabajadores, número que supone un aumeno con respecto a meses anteriores.

Asimismo, hasta octubre de 2026, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 7.021 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.727. Por otro lado, la provincia cuenta con 654 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 244 cooperativas.

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en octubre a 168.318 personas, que supone un aumento del 6,29% con respecto a septiembre, ya que se registraron 158.351 empleados, también por el empleo en el sector agrícola. Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 49.098 empleados, que supone, por tanto, un incremento con respecto al pasado mes (45.027). El segundo tipo de empresas son las que reúne de 20 a 49 trabajadores que contabilizaron 25.137 empleados.

Por otra parte, por sectores, el de servicios es el que aglutina un mayor número de trabajadores en octubre, concretamente, 100.363, que experimenta un aumento del 0,8%; seguido de agricultura con 37.344 que aumenta en un 30,8%; industria, con 18.115; y construcción con 12.496.