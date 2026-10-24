El número de nuevos asuntos ingresados en los órganos judiciales de Huelva aumenta ligeramente en el segundo trimestre

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HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevos asuntos ingresados en los órganos judiciales de la provincia de Huelva durante el segundo trimestre de este año descendió un 0,48% con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, se registraron durante dicho periodo 18.154 asuntos, frente a los 18.238 de los mismos meses de 2025, según el informe estadístico sobre la Situación de los Órganos Judiciales, difundido por el Consejo General del Poder Judicial.

En este informe, consultado por Europa Press, por jurisdicción, la Penal es la que registró un mayor número de casos durante el segundo trimestre con un total de 9.326, lo que supone un descenso del 1,2% con respecto al mismo periodo de 2025. Por su parte, en la Civil se registraron 7.276 asuntos, un 0,5% menos. Por otro lado, en la Contencioso-Administrativo se registraron 302 asuntos, un 3,2% menos; y en la Social 1.250 casos, lo que supone una subida del 7,2% con respecto al mismo periodo de hace un año.

En cuanto a la resolución de asuntos, el trimestre arrojó una cifra de 17.233 asuntos, un 11,85% menos que el año anterior, que se reparten en la Penal, 8.181 (descenso del 9,7%); en la Contencioso-Administrativo, 366 (aumento del 22%); en la Civil, 7.696 (bajada del 16,22%), y en la Social, 990 (aumento del 1,09%).

Como asuntos pendientes al finalizar el trimestre, la cifra ascendió 59.046 asuntos, un 5,18% más que el año anterior. Por secciones, en la Penal, 18.333 (subida del 17,66%); en la Contencioso-Administrativo, 1.388 (aumento del 20,4%); en la Civil, 33.075 (aumento del 2,99%), y en la Social, 6.250 (aumento del 17,83%).

Por otra parte, los juzgados onubenses emitieron un total de 4.227 sentencias durante el segundo trimestre de 2026, un descenso del 10,7%; 9.290 autos, lo que supone una bajada del 7,2%; y 3.931 decretos. Por jurisdicción, en la Civil se registraron 1.887 sentencias, un 16,57% menos; 3.731 decretos, lo que representa un descenso del 9,3%, y 3.007 autos. En la Penal, 1.606 sentencias, una bajada del 12,6% con respecto a 2025; 5.266 autos, un 4,63% menos; y 445 decretos.

Por su parte, en lo Contencioso Administrativo se emitieron 267 sentencias, un 46,7% más; 155 autos, cinco más; y 24 decretos. Por último, en la Social se han firmado 467 sentencias, un incremento del 2,4%; 138 autos, que supone un 38,11% menos y 445 decretos.