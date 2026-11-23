La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al artista plástico onubense Rafael García Pinto en la presentación de la obra 'La Belle Époque', elegida cartel del Carnaval Colombino 2027. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'La Belle Époque', del artista plástico onubense Rafael García Pinto, ha sido presentada este lunes en el patio del Ayuntamiento de Huelva como cartel ganador del Carnaval Colombino 2027. La propuesta se alzó con el triunfo tras acaparar 1.344 votos --el 52,4% del total emitido-- en la votación popular celebrada entre el 16 y el 20 de noviembre. Esta presentación marca la cuenta atrás de la fiesta onubense, que desplegará su programación oficial del 19 de enero al 10 de febrero.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha felicitado al ganador de una obra "preciosa, de una personalidad artística muy marcada, que recupera la estética de antiguas láminas de principios del siglo XX, y la combina con elementos y señas de identidad vinculadas a la historia y a la tradición del Carnaval de Huelva". En este sentido, ha destacado que "simboliza a la perfección la idea del carnaval como expresión de la memoria, la cultura popular y la identidad de Huelva; una fiesta que mira a sus orígenes, conserva sus tradiciones y sigue reinventándose generación tras generación".

El título de 'La Belle Époque', ha continuado Miranda, "evoca una época histórica asociada al esplendor de las artes, los espectáculos, los teatros, los cafés y la vida cultural" en la que el carnaval "emana del pueblo como una manifestación cultural que trasciende lo festivo y que forma parte del patrimonio sentimental de una ciudad". Asimismo, ha aplaudido uno de los elementos más significativos de la obra, la presencia del logotipo del Gran Teatro de Huelva en el centro y como telón de fondo de la composición, símbolo del gran templo del Carnaval Colombino.

Sobre el concurso, la regidora ha destacado la elevada participación popular, el valor de la obra ganadora y la implicación del ganador, que por primera participaba en el certamen, "porque responde a esa apuesta que hicimos por abrir aún más el carnaval a la ciudad, de promocionarlo, contribuyendo a que cada vez más onubenses se acerquen e identifiquen con una de nuestras señas de identidad".

A su vez, la primera edil ha asegurado que "desde el Ayuntamiento de Huelva seguiremos trabajando codo con codo con la Fopac, con las peñas y con todos los carnavaleros y carnavaleras para que el carnaval siga creciendo, manteniendo sus raíces y mirando al futuro con ambición e ilusión, porque el carnaval no es solo una fiesta, es cultura popular, identidad, talento, crítica, humor y convivencia".

Por su parte, el ganador del certamen ha agradecido al público el respaldo a su obra y ha manifestado sentirse "muy emocionado, más que por el premio en sí, por ser en Huelva y para Huelva". Asimismo, ha explicado que es la primera vez que concurre a una convocatoria de estas características y, aunque cuenta con otros galardones de pintura en su trayectoria, ha reconocido que "ninguno con la emoción" de este triunfo. Finalmente, ha desvelado que el cartel tiene tintes autobiográficos, ya que, más allá de incluir guiños carnavaleros y fechas señaladas --como el año de inicio del concurso de agrupaciones--, "cuenta una historia personal" de su infancia.

El cartel que ha sido elegido por votación popular se ha impuesto a las otras tres obras finalistas, 'Alegoría choquera' (279 votos), 'Pasodoble: El día que muera yo' (463 votos) y 'Toca ¡Verás qué fantasía!' (475 votos), previamente seleccionadas por un jurado profesional, en un concurso de votación pública on line habilitado en la web del carnaval, dotado con un premio único de 1.500 euros. Las obras preseleccionadas han estado expuestas del 16 al 20 de noviembre en el patio del Ayuntamiento, coincidiendo con el período de votación popular.

Además, este martes, 24 de noviembre, se abre el plazo de inscripción para el Concurso de Agrupaciones, uno de los más emblemáticos de Andalucía, que se cerrará el próximo 9 de diciembre. Los grupos interesados podrán formalizar su participación de forma online a través de la web oficial del Carnaval Colombino.

Con el nombramiento de los pregoneros --Diego Ortiz y David Bernal--, la presentación oficial del cartel y la apertura del plazo de inscripción para el Concurso de Agrupaciones, el Carnaval Colombino 2027 ha dado su pistoletazo de salida. El calendario festivo arrancará en el Gran Teatro con el certamen de agrupaciones, que se celebrará del 19 al 30 de enero, y continuará del 5 al 7 de febrero con el carnaval de calle para culminar el día 10 con el tradicional Entierro del Choco.