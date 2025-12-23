El OCIb 2025 de Huelva se despide con la exposición 'Figuraciones' en Gibraleón

Inauguracion de la exposición 'Figuraciones' en Gibraleon. - OCIB

GIBRALEÓN (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La exposición Figuraciones, de retratos de Monak Rodríguez y paisajes Pedro Quesada, continúa su itinerancia y llega al CODAC (Centro Olontense de Arte Contemporáneo) de Gibraleón, donde podrá visitarse hasta el 17 de enero de 2026 tras su "exitoso" recorrido por distintos espacios culturales de la provincia de Huelva. Su inauguración supone la cuarta presentación del proyecto expositivo hiperrealista dentro de la programación del OCIb (Otoño Cultural Iberoamericano) y clausura su calendario correspondiente a 2025.

La exposición Figuraciones ha sido presentada anteriormente en el Centro Cultural José Luis García Palacios de Huelva, el Museo Vázquez Díaz de Nerva y en la Sala de Exposiciones Charo Olías de Isla Cristina, consolidándose como una de las propuestas más destacadas del calendario cultural onubense. Además, tiene prevista también su presentación en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba en los próximos meses, ha indicado el OCIb en una nota.

La muestra reúne la obra de dos de los máximos representantes del hiperrealismo andaluz, cuyas creaciones se articulan en torno al retrato y el paisaje. Ambos artistas comparten "una profunda sensibilidad hacia la figura y la realidad visible", abordadas desde "miradas personales que dialogan entre sí".

La inauguración oficial contó con la presencia de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gibraleón, Helen Gómez; el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI), Jaime de Vicente; y los propios artistas, Monak Rodríguez y Pedro Quesada.

Durante el acto, la concejal destacó que para Gibraleón "es un honor acoger la obra de ambos creadores", a quienes definió como "catadores de la luz y el detalle", subrayando "la calidad de su trabajo" y el estilo que los distingue dentro del hiperrealismo.

Por su parte, Jaime de Vicente señaló que Figuraciones fue la exposición que inauguró en septiembre la programación del OCIb 2025 y que, con su llegada a Gibraleón, se cierra ahora el programa de la 18 edición del certamen. Asimismo, recordó que el pasado día 18 se había inaugurado en la Casa de la Provincia de Sevilla la exposición Tiempo & Tempo, con sendas colecciones del artista plástico onubense Juan Carlos Castro Crespo y del fotógrafo mexicano Santiago García Galván.

Ese mismo día se entregaron en el Centro Social La Morana, de Huelva, los premios correspondientes al concurso 'La quinta del OCIb' para jóvenes creadores, que fueron expuestos junto a obras del artista onubense Juanjo Kamatxo.

Monak Rodríguez destaca por su dominio técnico en el retrato del rostro humano, con una pintura de gran precisión y detalle que explora los efectos de la luz sobre él, profundizando en la expresión desde una mirada capaz de captar la emoción contenida, que supera la lente de la cámara fotográfica.

Por su parte, Pedro Quesada aporta una visión emocional y poética de los paisajes de la costa onubense. Su obra, que parece rodeada de un halo de serenidad, se nutre de paisajes y escenas cotidianas, refleja la belleza del entorno natural e invita a una contemplación pausada a través de la luz y el color.

Figuraciones consigue establecer un diálogo fecundo entre figura y paisaje, entre el retrato y el entorno natural, ofreciendo al espectador aproximaciones a la figuración contemporánea de excepcional calidad que se complementan a la perfección.

El OCIb (Otoño Cultural Iberoamericano) que celebra su 18 edición, es una iniciativa de la Asociación Cultural Iberoamericana, que tiene como patrocinadores principales a la Diputación de Huelva, Fundación Caja Rural del Sur y Ayuntamiento de Huelva, contando además con el apoyo de la Junta de Andalucía, UNIA, Universidad de Huelva y Puerto de Huelva.

La extensión de los eventos programados a la provincia de Huelva es posible también con el apoyo de diversos ayuntamientos, como Aracena, Ayamonte, Beas, Gibraleón, Isla Cristina, Minas de Riotinto o Nerva, así como diversas entidades públicas y privadas de España y de otros países de la comunidad iberoamericana.