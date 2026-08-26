El OCIb (Huelva) lleva su vocación iberoamericana a Argentina de la mano de José Luis Pastor

Cartel del espectáculo 'Vade Mecum. A millennium of guitars' de José Luis Pastor. - OCIB

HUELVA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) extiende su programación más allá de España y llega esta semana a Argentina de la mano del músico, docente y guitarrista onubense José Luis Pastor, quien ofrecerá dos conciertos en la provincia de Mendoza como parte de la agenda internacional de la decimonovena edición del encuentro cultural.

Según ha indicado el ICIb en una nota, Pastor presentará su reconocido espectáculo 'Vade Mecum. A millennium of guitars' el viernes 28 de agosto, a las 21,00 horas, en la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. Un día después, el sábado 29, también a las 21,00 horas, llevará la propuesta al Templo del Vino, en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, Parque Agnesi, en San Martín.

La presencia del artista en Argentina adquiere para el OCIb una dimensión que va más allá de los dos conciertos. Pastor viaja como embajador cultural del Otoño Cultural Iberoamericano y de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI), representando un proyecto nacido en Huelva que desde sus orígenes ha buscado establecer vínculos entre España y los países iberoamericanos a través de la música, las artes plásticas, la literatura y otras manifestaciones de la cultura.

Su participación en Mendoza refuerza así uno de los propósitos de la edición 2026: ampliar el espacio de encuentro del OCIb y favorecer que parte de su programación tenga presencia fuera de las fronteras españolas, fortaleciendo los intercambios y las relaciones culturales con Iberoamérica.

'Vade Mecum' es el resultado de un prolongado trabajo de investigación de José Luis Pastor sobre la evolución de la guitarra y los instrumentos que la precedieron. Sobre el escenario utiliza doce instrumentos diferentes para recorrer aproximadamente un milenio de historia, desde las cuerdas medievales hasta las guitarras contemporáneas, seleccionando para cada período obras representativas de su tiempo.

Natural de Aracena, Pastor está considerado uno de los especialistas y pioneros en el estudio e interpretación de la cuerda pulsada medieval. Su trayectoria ha combinado durante más de tres décadas la interpretación, la investigación y la docencia, con conciertos, cursos, conferencias y clases magistrales en numerosos países de Europa, África y América.

Tras su regreso de Argentina, Pastor tiene previstas nuevas actividades en Nerva, Aracena y Riotinto, dentro del calendario de la XIX edición del OCIb.

El OCIb cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva, y con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía y en este evento en especial con el apoyo del Ayuntamiento de Riotinto y la Academia Iberoamericana de La Rábida.