Operación abierta por mar, tierra y aire en la costa de Huelva contra el narcotráfico

Archivo - Embarcación de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está llevando a cabo este martes un dispositivo por tierra, mar y aire contra el narcotráfico de drogas en la costa de Huelva, según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

Esta operación, que ha sido adelantada por el diario Huelva Información, se está desarrollando en distintos puntos del litoral de la provincia y cuenta con agentes de diferentes especialidades.

Por el momento no ha trascendido más detalles de la operación, así como si se están produciendo registros o detenciones, ya que está aún abierta.