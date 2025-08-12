Ordenan el desalojo preventivo de vecinos de Los Romeros y El Quejigo por incendio forestal de Jabugo (Huelva)

Bomberos del Consorcio Provincial colaborando en las tareas de extinción del incendio de Los Romero, en Jabugo (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha elevado, a las 17,49 horas de este martes, la fase de emergencia situación operativa 1, el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Huelva, por un incendio declarado en la pedanía de Los Romeros, perteneciente al municipio de Jabugo, tras caer un rayo en una finca. Ello ha conllevado al desalojo preventivo de los vecinos de las aldeas de Los Romeros y El Quejigo.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

Efectivos de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantienen desplegados en la zona cuatro aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero y otro semipesado, tres grupos de bomberos forestales, el Grupo Regional de Mando y un Técnico de Operaciones.

Pocos minutos después de las 17,00 horas, el teléfono de emergencias 1-1-2 ha recibido la primera de casi 80 llamadas en la que se informaba de un incendio en la aldea de Los Romeros, los ciudadanos indicaban que había caído un rayo y las llamas habían prendido en una zona de castaños y encinas.

De manera inmediata, se ha puesto en marcha el operativo y se ha activado a efectivos de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, a la Guardia Civil, a los Bomberos, a la Policía Local, al Ayuntamiento de Jabugo y a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma.

La Dirección de la emergencia ha ordenado el desalojo preventivo de los vecinos de las aldeas de Los Romeros y El Quejigo; la Guardia Civil les ha indicado que abandonen la zona para garantizar su seguridad y les ha pedido que se marchen a la cercana localidad de El Repilado, como lugar más accesible en estos momentos.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Jabugo han señalado que las llamas se han quedado "muy cerca" de la aladea, pero "no ha afectado a ninguna vivienda", y se ha activado el Plan Municopal, toda vez que a los vecinos desalojados se están conduciendo al Pabellón Municipal del municipio.

Por otro lado, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva está actuando, en colaboración con Infoca, en el incendio declarado en Los Romeros. De momento, se han movilizado los parques de Jabugo y Minas de Riotinto, con ocho efectivos y seis vehículos.

PLATAFORMA DE EMERGENCIAS

La Agencia de Emergencias de Andalucía ofrece información durante las 24 horas del día los 365 días del año de los incendios en la región, tanto a través de las cuentas oficiales de Infoca y 1-1-2 en redes sociales como a través del botón 'incendios forestales en tiempo real' que está incluido en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/) que permite filtrar los incendios según su estatus: activo, estabilizado, controlado o extinguido, cada uno con un color específico, así como por provincias o en el conjunto de Andalucía.

El visor, también ofrece la informa ción sobre los medios desplegados y un contador sobre el número total de incendios en Andalucía durante el año en curso.

La Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía reúne en un único sitio toda la información de interés sobre las emergencias gestionadas en la comunidad autónoma, además de consejos de autoprotección o información meteorológica, entre otros datos de interés.