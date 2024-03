Organizaciones agrarias "desconocen" el reetiquetado de fresas de Marruecos como de Huelva y recuerdan que es delito

HUELVA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, UPA Y Cooperativas agroalimentarias han señalado este viernes que "no tienen conocimiento" del reetiquetado de frutos rojos de Marruecos como producto de Huelva y recuerdan que no dar a conocer la procedencia original es "delito", así como subrayan que la "responsabilidad" del control de los mismos para el consumo son "las autoridades competentes", toda vez que han asegurado que si esto sucede, como afirmó el miércoles COAG-A, "es algo residual".

Así lo han indicado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa el secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, y la gerente de las Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva, Natalia Aguilera.

En este sentido, Sanz ha subrayado que "si alguien tiene conocimiento de ese delito y lo ha denunciado, hace lo que debe", al tiempo que ha reiterado que Asaja "no tiene conocimiento de ese delito" porque "si fuese así, se habría denunciado" pero "no tenemos esa constancia de nada al respecto" y, por tanto "no se ha interpuesto ninguna denuncia".

"Todos los productos tienen que estar etiquetados, la etiqueta tiene que venir del productor, de dónde viene el producto. Las normas de etiquetado son unas normas muy claras y el origen, la trazabilidad de los productos es fundamental, tiene que poner el origen. Si no ponen el origen o el origen de ese producto no es cierto, estás incurriendo en un delito. Eso está tan claro como eso".

En los mismos términos se ha pronunciado Piedra, que ha destacado que la fresa de Huelva "es sostenible y de calidad" y que si desde su organización "se hubiera visto lo mínimo" a este respecto "habríamos ido a los juzgados y a la administración competente a decirles quién está incumpliendo".

"Porque si estamos defendiendo al 98% de nuestros agricultores, nos estamos pateando a España y vamos a Bruselas a decir que somos sostenibles, sanos y saludables, no vamos a consentir que una empresa sea francesa, española o de Luxemburgo haga eso porque mañana estamos en el juzgado", ha dicho antes de añadir que "en el momento que está en la venta, la responsabilidad de consumo la tiene la Junta de Andalucía o de la comunidad autónoma que corresponda".

Piedra ha apuntado que "el problema de la fresa de Huelva no está ahí, porque esto es residual" y que las organizaciones lo que quieren constatar es que "la fresa que se vende en toda Europa, el 97%, es de Huelva".

Algo que ha reiterado Félix Sanz, que ha remarcado que "eso es de una lógica tremenda porque somos los mayores productores de Europa de fresa, los mayores productores de España" y "traer fresa aquí de otro sitio resulta raro", al tiempo que ha lamentado que COAG haya realizado estas afirmaciones porque esto supone "daños colaterales" a los productores y "no ha salido en el mejor momento porque daña a la campaña y esto puede retraer el consumo, porque cuando sale este tipo de alerta, al final, lo que hace la gente es no comprar el producto". Por ello, han señalado que las organizaciones tratarán de "sentarse" en el mes de junio y "resolver algunos temas" con respecto al sector.

Por su parte, Aguilera considera que difundir estas afirmaciones es "muy imprudente y muy poco responsable" porque "las cosas se deberían hacer de una manera organizada y profesional y denunciarlo" pero "no lanzarlo así en una nota de prensa" ya que eso, indirectamente, "le afecta a todo el sector" por lo que esperan "que no se vuelva a hacer".

"Si hay un problema, se trabaja de una manera responsable y profesional con una denuncia en firme, con nombres, pero no se puede dejar una mancha negra sobre la provincia de Huelva con todo el dinero en trazabilidad que las cooperativas y que las empresas se gastan. Me parece de poco compañerismo", ha abundado.

DENUNCIA "ANTE LAS AUTORIDADES"

Por su parte, el secretario provincial de COAG Huelva, Enrique Acción, ha destacado que han denunciado ante la Consejería de Agricultura, estas presuntas prácticas para que se investiguen "algunas empresas" y "se pongan los medios para que esto no vuelva a ocurrir", toda vez que, frente a las críticas de las otras organizaciones, Acción ha explicado que "es una ínfima parte" y que "quien haya entendido otro mensaje es un error" porque "la fresa de Huelva es la mejor del mundo y la más saludable".

Así, ha explicado que esto surge del "miedo" a parar el mercado por "las fresas que venían de Marruecos infectadas por hepatitis A" y que ocurriera "como pasó con la E. coli en 2011 con el pepino" y que "pararan cinco días las ventas" porque "a estas alturas de campaña es una ruina", toda vez que ha explicado que esta práctica de reetiquetado ilegal "se hace en momentos puntuales" para "devaluar el precio del producto" y que "supone un 0,01%", por lo que ha reiterado que "la fresa de Huelva es la más sana".