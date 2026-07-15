Organizan este sábado una nueva batida para la búsqueda de la mujer de 84 años de El Pozuelo (Huelva)

Cartel de la mujer desaparecida. - AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA REAL

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva) ha informado que el próximo sábado, 18 de julio, se ha organizado nuevamente una batida con grupos de voluntarios para colaborar en las labores de búsqueda de Astrid, la vecina de 84 años de El Pozuelo, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 4 de julio.

Según informa el Ayuntamiento del municipio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, todas las personas que deseen participar deberán estar entre las 08,00 y 08,15 horas, en el local municipal situado en la entrada de El Pozuelo, donde recibirán las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los responsables del operativo.

De este modo, se ha habilitado un dispositivo de búsqueda activo, para encontrar a Astrid de 84 años, de la que no se sabe nada desde el pasado 4 de julio y donde participan agentes de la Guardia Civil.

La desaparecida reside en una zona de El Pozuelo y fueron algunas vecinas las que alertaron a la Guardia Civil de su ausencia, toda vez que no tiene familiares conocidos en España. Desde que se denunció su desaparición se han realizado diferentes batidas, así como los agentes han peinado la zona, pero no se ha encontrado ningún rastro de la vecina.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Zalamea han recordado la "importancia" de actuar siempre de forma coordinada, siguiendo las instrucciones de los equipos de emergencia y evitando realizar búsquedas por iniciativa propia, con el fin de garantizar la seguridad y la eficacia del dispositivo. "Rogamos a todos los participantes que acudan con ropa y calzado adecuado, agua y protección frente al sol, y que permanezcan en todo momento junto al grupo asignado, además de chaleco reflectante, gorra para el sol, algo de frutos secos y el teléfono con las baterías cargadas y a ser posible con batería externa".