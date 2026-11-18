Reunión del Pacto Social por el Agua en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pacto Social por el Agua en Huelva avanza en su desarrollo con 25 propuestas recogidas a través de sus mesas de trabajo y nuevas iniciativas dirigidas a mejorar la inclusión social, la protección de las personas vulnerables y la concienciación ciudadana sobre el uso responsable del agua.

Así se ha puesto de manifiesto este miércoles en la celebración de la tercera Mesa de Trabajo de este proyecto, impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Huelva y Aguas de Huelva, que ha vuelto a reunir a representantes institucionales, entidades sociales y colegios profesionales para compartir necesidades, evaluar las propuestas y definir nuevas líneas de actuación, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido la implicación de todas las entidades participantes, destacando que "sin vuestra participación y vuestra colaboración, este Pacto Social por el Agua no tendría sentido". "Sois quienes estáis más cerca de las personas, quienes conocéis sus necesidades y quienes podéis ayudarnos a identificar dónde tenemos que actuar y cómo podemos hacerlo mejor", ha señalado.

Además, Miranda ha subrayado que el Ayuntamiento y Aguas de Huelva trabajan conjuntamente en proyectos estratégicos para la ciudad, como las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y las actuaciones de eficiencia energética mediante la cogeneración y la ampliación de las instalaciones de placas solares.

Sin embargo, ha señalado que el Pacto Social por el Agua es "la piedra angular que debe orientar todo ese trabajo", porque "gestionar el agua no consiste solamente en garantizar un buen servicio". "También significa proteger el medio ambiente, cuidar nuestros recursos y, por encima de todo, garantizar que ninguna persona se quede atrás", ha añadido.

La alcaldesa ha destacado que las mesas de trabajo están permitiendo trasladar las aportaciones de los colectivos a iniciativas concretas, con actuaciones ya en marcha en materia de sensibilización sobre las toallitas, el tratamiento adecuado de los residuos de medicamentos, la educación ambiental entre los escolares y la difusión de las tarifas sociales. Asimismo, ha animado a las entidades a seguir participando.

Por su parte, el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Borrero, ha destacado la "importancia" de alinear esfuerzos entre administraciones públicas y entidades sociales para "proteger a los colectivos vulnerables", señalando que "el pacto social permite detectar antes las situaciones de vulnerabilidad y ofrecer respuestas más ágiles y eficaces a las familias onubenses que más lo necesitan".

Además, la directora de Sostenibilidad de Aguas de Huelva, Natividad Moya, ha agradecido la implicación de todas las entidades participantes destacando que "escuchar directamente a los colectivos sociales y profesionales permite mejorar el servicio y avanzar juntos en retos compartidos, desde el apoyo a los hogares vulnerables hasta la concienciación ciudadana sobre el buen uso de las redes de abastecimiento y saneamiento de Huelva".

25 PROPUESTAS PARA AVANZAR EN ACTUACIONES CONCRETAS

Durante la jornada se ha realizado un balance de las 25 ideas recopiladas en las anteriores mesas de trabajo, diferenciando entre las iniciativas que ya se encuentran en desarrollo y otras propuestas que se incorporarán al análisis y planificación de futuras actuaciones.

Entre las primeras destaca la campaña específica de sensibilización sobre el uso inadecuado de las toallitas y sus consecuencias para las redes de saneamiento. Durante la sesión se ha presentado el calendario de esta iniciativa, desarrollada con la colaboración de la agencia La Suite Social, que contempla distintas acciones y retos participativos para implicar a colectivos ciudadanos y especialmente a los más jóvenes.

También se ha abordado el impacto que tiene arrojar medicamentos por el inodoro, una práctica que perjudica las redes de saneamiento y el medio ambiente. Para ello, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva, Eva Alonso Gallego, ha explicado el funcionamiento del Punto SIGRE y la importancia de depositar correctamente los medicamentos y sus envases para facilitar su recogida y tratamiento.

Por su parte, Natividad Moya ha presentado las iniciativas educativas y de concienciación dirigidas a los centros escolares, con el objetivo de fomentar desde la infancia hábitos responsables en el uso del agua y el cuidado del entorno.

La sesión ha incluido una presentación de las tarifas sociales de Aguas de Huelva y de los mecanismos disponibles para facilitar el acceso a estas ayudas a las personas y familias que atraviesan situaciones de dificultad.

Por otro lado, el director de Clientes de la empresa, José Manuel Márquez, ha detallado el funcionamiento del programa Contigo y las posibilidades de bonificación y apoyo. En este ámbito, Aguas de Huelva ha aplicado durante 2025 más de 1.443 bonificaciones sociales en sus tarifas propias, con una dotación de 94.687,43 euros destinada a facilitar el acceso al agua a colectivos especialmente vulnerables.

NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO

Junto a las actuaciones que ya están en marcha, el Pacto Social mantiene abiertas otras propuestas surgidas de la participación de las entidades. Entre ellas figura el desarrollo de un proyecto de investigación para avanzar en la fabricación de toallitas biodegradables, así como la creación de un protocolo único de derivación para atender situaciones de vulnerabilidad, que contemple herramientas como un 'Semáforo de vulnerabilidad' para facilitar la coordinación y respuesta de los distintos servicios.

También se han planteado indicadores sociales que permitan evaluar las necesidades y medir los avances, incluyendo la elaboración de un Mapa de pobreza hídrica, así como nuevas medidas de acompañamiento y alfabetización digital, con puntos de apoyo presencial para facilitar las gestiones a las personas que encuentran dificultades en el entorno digital.

La tercera mesa ha contado con la participación de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la teniente de alcaldesa de Familias, Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela de Mora; el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, José Manuel Borrero; y el director gerente de Aguas de Huelva, Pedro Peña, que ha dado la bienvenida a los asistentes junto a la directora de Sostenibilidad, Natividad Moya.

Asimismo, han participado técnicos municipales de Servicios Sociales, representantes de la Junta de Andalucía, Cruz Roja Huelva, AFA Huelva, asociaciones de mujeres, mayores y vecinos, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Huelva, representada por su presidenta, Cinta Martínez, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva.