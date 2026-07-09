Palos de la Frontera (Huelva) activa el Plan de Playas en Mazagón para "sacar todo el potencial turístico de la zona"

La alcaldesa de Palos de la Frontera (Huelva), Milagros Romero (centro), en una visita a Mazagón. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha activado una nueva versión del Plan de Playas en Mazagón, por ello, ha intensificado las actuaciones en la localidad costera para "sacar todo el potencial turístico de la zona".

Según informa el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, a lo largo de este periodo, la localidad costera recibe miles de visitas con el objetivo de disfrutar de sus playas y zonas de ocio. Por ello, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera trabaja "intensamente" para "sacar todo el potencial turístico de la zona".

Desde el comienzo de la temporada estival, el consistorio palermo activaba una nueva versión del Plan de Playas. Un completo conjunto de actuaciones municipales, pensadas al detalle, para "garantizar cada servicio fundamental a lo largo de esta temporada, como, por ejemplo: la seguridad, el bienestar, la comodidad y la accesibilidad de todos los vecinos en esta época de descanso.

El programa recoge un bando municipal que expresa detalladamente aquellas actividades reguladas para el correcto uso de las playas del término municipal palermo, con el fin de "mantenerlas en las mejores condiciones higiénicos-sanitarias" y con ello, "apostar por el disfrute de los bañistas y usuarios".

Entre las inversiones destinadas a mejorar la experiencia de vecinos y visitantes, destaca la inauguración de la nueva pasarela peatonal de madera que conecta las playas de Las Dunas y Chicago. Una infraestructura que "mejora la accesibilidad al litoral y contribuye a la conservación y puesta en valor de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia de Huelva".

La actuación ha consistido en la construcción de una pasarela integrada en el entorno, diseñada para facilitar el tránsito peatonal y ofrecer a residentes y visitantes una forma "más cómoda, segura y sostenible de disfrutar del paisaje costero". El recorrido permite contemplar la riqueza ambiental de la zona respetando los valores naturales del entorno.

"Trabajamos para que todos los vecinos y visitantes de nuestras playas obtengan la mejor de las experiencias en nuestra costa. Regulamos todas aquellas actividades que puedan ocasionar alguna molestia o problema por el bien común; unas vacaciones de ensueño en nuestra tierra para todos", ha señalado la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Respecto a los animales, queda prohibida la estancia y paseo en las playas de toda clase de animales por "razones de peligrosidad y salubridad". Pero, siendo "conscientes" de la "importancia" de estos animales, el consistorio ha autorizado para este año una serie de playas para el uso canino. Concretamente dos, la playa del Vigía desde el primer espigón al segundo y la bajada Arroyo Julianejo, a 600 metros dirección Matalascañas.

El plan también regula actividades como la venta ambulante, las acampadas, la circulación de vehículos, las hogueras o las barbacoas, todas ellas prohibidas por el disfrute de todos. El incumplimiento de estas normas podrá ser sancionado de conformidad con las ordenanzas municipales.