Palos de la Frontera (Huelva) celebra desde este viernes la Romería en honor a la Virgen de los Milagros

Imagen de archivo de un traslado de la Virgen de los Milagros. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

Palos de la Frontera (Huelva) inicia este viernes su tradicional Romería en honor a la Virgen de los Milagros con la salida de la patrona desde la localidad hacia el pinar y el Monasterio de La Rábida, un enclave que acogerá durante todo el fin de semana jornadas de convivencia, cultos y tradición en las que se prevé alcanzar hasta un centenar de ranchos instalados por los vecinos.

Según ha informado el Consistorio palermo en una nota de prensa, el Ayuntamiento ultimó a lo largo de las horas previas el dispositivo especial de servicios para garantizar el correcto desarrollo de la festividad. Las tareas han implicado a las áreas municipales de Aguas, Electricidad, Jardinería, Obras, Limpieza y Seguridad.

La alcaldesa de la localidad, Milagros Romero, ha destacado que el fin de semana representa "una de sus mayores tradiciones" del municipio, al tiempo que ha subrayado el trabajo realizado desde la institución local "para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar cuidando cada detalle" en un evento que une a la comunidad "a través de la fe y la devoción".

En relación con la infraestructura del recinto romero, la brigada municipal ha habilitado puntos de conexión de suministro de luz y agua para cada rancho, instalado báculos de iluminación y revisado las instalaciones sanitarias públicas y de la hermandad. Asimismo, en materia de prevención y comunicación, el área de Aguas ha colocado bocas de incendio distribuidas por el pinar y ha activado el sistema de megafonía general.

Todas las actuaciones operativas y de seguridad se enmarcan en el marco del Plan Romero 2026 impulsado por el Ayuntamiento. El dispositivo de vigilancia y emergencias estará integrado por efectivos de la Policía Local, vigilantes municipales, Guardia Civil, Protección Civil y el cuerpo de Bomberos.

De forma complementaria, el Ayuntamiento ha repartido un díptico informativo entre los ciudadanos con recomendaciones de responsabilidad, entre las que figuran evitar la sobrecarga de líneas eléctricas, hacer un uso moderado del agua potable y extremar la precaución con aparatos que entrañen riesgo de incendio.

Los datos que manejan de forma conjunta la Hermandad y la administración local estiman la instalación de en torno a 100 ranchos en el recinto. En el apartado religioso, la programación contempla actos centrales a lo largo del fin de semana entre los que figuran el Santo Rosario, la Misa de Campaña y la habitual procesión de la imagen por el pinar rabideño.