Palos de la Frontera (Huelva) conmemora el 534 aniversario de la partida de las Naves Descubridoras

Conmemoración en Palos de la Frotera del 534 aniversario de la partida de las Naves Descubridoras. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

Palos de la Frontera (Huelva) ha conmemorado el 534 aniversario de la partida de las Naves Descubridoras, que el 3 de agosto de 1492 zarparon desde el Puerto de Palos rumbo al Nuevo Mundo. De este modo, el municipio ha vuelto a mirar a su pasado para recordar uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia.

Según informa el propio Ayuntamiento de Palos, como es tradición, el acto central ha sido la ofrenda floral ante la estatua del ilustre marino palermo Martín Alonso Pinzón, ubicada en la Plaza Comandante Ramón Franco. Un homenaje cargado de simbolismo con el que la localidad rinde tributo a uno de los grandes protagonistas de la gesta descubridora.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; los presidentes de la Real Sociedad Colombina Onubense y de la Sociedad Palósfila Pinzoniana, Eugenio Toro y José Ortiz Monroy, respectivamente, y la directora de la Sede Santa María de La Rábida, María de la O Barroso. Junto a ellos participaron miembros de la corporación municipal, representantes de los distintos cuerpos de seguridad, así como hermandades, asociaciones y vecinos que se sumaron a esta conmemoración.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó "la importancia de mantener viva la memoria de una hazaña que cambió el rumbo de la historia y que tuvo su origen en un puerto humilde como el de Palos de la Frontera". Un legado que, aseguró, "continúa inspirando grandes gestas, como el histórico vuelo del Plus Ultra, y que forma parte de la identidad y el orgullo de todo un pueblo". "Toda una proeza que hemos celebrado de una manera muy intensa y especial con su centenario", señaló.

El presidente de la Sociedad Palósfila Pinzoniana, José Ortiz Monroy, puso en valor los lazos que unen a los vecinos de Palos de la Frontera con su pasado descubridor. Un legado que, aseguró, "debe seguir preservándose y transmitiéndose a las futuras generaciones", una labor en la que el Ayuntamiento "mantiene un firme compromiso".

En la misma línea se expresó el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, Eugenio Toro, quien puso en valor el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera "para que toda la provincia de Huelva, y especialmente el municipio palermo, pudiera disfrutar de la conmemoración del centenario del histórico vuelo del Plus Ultra".

Tras la ofrenda floral ante la estatua de Martín Alonso Pinzón, el acto dio paso a la presentación del cartel anunciador de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los Milagros. La alcaldesa junto a la presidenta y el hermano mayor de la hermandad, Diana Gómez y José Andrés García, respectivamente, descubrieron una obra en acuarela en la que la silueta de la patrona protagoniza una composición sencilla y elegante.

Las Fiestas Patronales se celebrarán del 13 al 16 de agosto y volverán a llenar Palos de la Frontera de tradición, cultura, música y convivencia. Para ello, el Ayuntamiento ha preparado una amplia programación pensada para que vecinos y visitantes "disfruten de unos días muy especiales".