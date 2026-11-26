La obra 'Sin cita previa'. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El teatro ha sido el "gran protagonista" de la agenda cultural de Palos de la Frontera durante el mes de noviembre. Una iniciativa que ha convertido los jueves en una cita con las artes escénicas y que ha acercado propuestas de calidad a vecinos de todas las edades.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, a lo largo de estas semanas, el salón de actos de la Casa de la Cultura Vicente Aleixandre ha abierto sus puertas para recibir diferentes representaciones teatrales de la mano de compañías de primer nivel. Una oferta variada, con obras cuidadosamente seleccionadas para llegar al público y ofrecer a los palermos la oportunidad de disfrutar del teatro.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha destacado la "importancia" de mantener una programación cultural "variada y accesible", que "permita acercar las artes escénicas a todos los vecinos".

En este sentido, ha reafirmado la apuesta municipal por "una cultura al alcance de todos", recordando que el objetivo es "hacer la cultura accesible a todos nuestros vecinos, sin ningún coste".

Grandes clásicos, propuestas contemporáneas, humor y reflexión han formado parte de una programación que ha apostado por "la diversidad y la calidad", haciendo de cada jueves "una oportunidad para compartir la cultura y disfrutar de las artes escénicas en un ambiente cercano y accesible".

Todas las representaciones han contado con entrada gratuita, facilitando así el acceso de la ciudadanía a esta disciplina artística. El broche final a este Mes del Teatro lo puso la obra 'Sin cita previa', escrita y dirigida por Marcelo Casa. Una sátira para todos los públicos que, desde el humor y la ironía, retrata la compleja telaraña burocrática en la que se ha convertido buena parte de la sociedad actual.

Con esta última representación, Palos de la Frontera despide un mes en el que las tablas han vuelto a convertirse en punto de encuentro para la cultura, el entretenimiento y la convivencia.