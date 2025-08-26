Palos de la Frontera (Huelva) destina más de 55.000 euros en ayudas sociales para jóvenes estudiantes

Entrega de ayudas a estudiantes de Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha entregado un nuevo paquete de ayudas sociales destinadas a "respaldar la formación y el futuro" de los jóvenes del municipio. En total, la cuantía supera los 55.000 euros, distribuidos en diferentes modalidades de apoyo académico.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, en esta ocasión, se han concedido 13 becas Erasmus, 20 cheques matrícula y un iPad dentro del programa de adquisición de equipos informáticos. La alcaldesa, Milagros Romero, fue la encargada de entregar estas ayudas, acompañada por la concejal de Nuevas Tecnologías, María del Carmen García.

Las becas Erasmus, dotadas con 500 euros mensuales, están dirigidas a universitarios y alumnos de ciclos formativos de grado superior que cursan estudios en el extranjero a través de programas de movilidad internacional. Estas ayudas complementan los fondos europeos y estatales, "reforzando la capacidad económica de las familias palermas para afrontar este tipo de experiencias educativas".

Por su parte, los cheques matrícula permiten sufragar hasta el 75% de los gastos de inscripción en créditos de primera matrícula universitaria, másteres oficiales aprobados por el Ministerio de Educación, así como en matrículas de la Escuela Oficial de Idiomas para la obtención de los niveles B1 y B2.

En cuanto al programa tecnológico, está dirigido a estudiantes de distintos niveles académicos y ofrece la posibilidad de elegir entre un completo kit informático o una tableta de última generación. En esta edición, el beneficiario optó por un iPad con sus accesorios correspondientes.

Durante su intervención, la alcaldesa subrayó que estas ayudas son "una inversión directa en la juventud de Palos". "Nuestro compromiso es garantizar que ningún joven del municipio vea limitada su formación por falta de recursos. Con estas iniciativas seguimos apostando por la educación como motor de desarrollo personal y colectivo", añadió.

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha destacado que, con ello, mantiene "su línea de apoyo a la formación y a la igualdad de oportunidades", reforzando su programa de ayudas sociales "que se ha convertido en referente en Andalucía".