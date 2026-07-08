Palos de la Frontera (Huelva) invita a "sentir Mazagón" en su nueva campaña de verano

Presentación de la campaña 'Siente Mazagón' en la Diputación Provincial. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha puesto en marcha una nueva campaña promocional bajo el lema 'Siente Mazagón', con el que se pretende dar a conocer las múltiples opciones que ofrece el núcleo costero. El Ayuntamiento de Palos apuesta en esta ocasión por el turismo experiencial y anima a vivir el verano en compañía de seres queridos, con el fin de atraer a vecinos y visitantes a uno de los núcleos costeros "más solicitados y visitados de la costa onubense.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, la presentación de la nueva campaña de promoción de Mazagón ha tenido lugar en la institución provincial y ha contado con la presencia de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y el diputado provincial José Carlos Roda.

Así, Roda ha subrayado que Mazagón es "mucho más que un destino de sol y playa", es "el sonido del mar, el aroma de los pinares, el sabor de una gastronomía ligada al Atlántico, la luz incomparable de los atardeceres y la sensación de libertad que transmiten sus espacios naturales".

"Es un lugar donde naturaleza, patrimonio y calidad de vida se dan la mano para ofrecer experiencias auténticas, y esta campaña refleja precisamente esa identidad. Nos invita a sentir, a disfrutar y a conectar con un territorio único que forma parte de una provincia privilegiada, diversa y llena de oportunidades para quienes nos visitan durante todo el año",ha remarcado.

El diputado ha felicitado al Ayuntamiento de Palos de la Frontera por esta iniciativa que demuestra que la promoción turística "más eficaz" es "la que nace del conocimiento y del cariño por el territorio".

"Creemos firmemente que el turismo es una herramienta de desarrollo económico, de creación de empleo y de fijación de población. Por eso seguimos apostando por la colaboración con los ayuntamientos y con el sector turístico para impulsar proyectos que mejoren la imagen de nuestros destinos y refuercen su competitividad", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa de Palos ha asegurado que la campaña 'Siente Mazagón' nace con el objetivo de "invitar a todo el mundo a descubrir, o redescubrir, todo lo que el litoral tiene para ofrecer". Y es que, en palabras de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Mazagón es "mucho más que un destino de sol y playa".

"Es un lugar donde compartir momentos con la familia y los amigos, disfrutar de la naturaleza, de nuestra gastronomía y de un ambiente único durante todo el verano", ha abundado.

Por ello, Milagros Romero ha apostado "por una promoción que transmita emociones y experiencias", ya que se ha mostrado convencida de que "quienes visitan Mazagón se llevan recuerdos que permanecen para siempre".

"Seguimos trabajando para mejorar nuestras infraestructuras y servicios, como demuestra la nueva pasarela, y para consolidar un destino turístico de calidad, sostenible y preparado para recibir a miles de visitantes. Invitamos a todos a venir, vivir y sentir Mazagón, porque estamos seguros de que aquí encontrarán un verano inolvidable", ha manifestado.

Con un animado vídeo, el Consistorio palermo muestra sus playas, la recién estrenada pasarela, la intensa vida social, animación, oferta hostelera, gastronómica y de tardeo y nocturna. De esta forma, el Ayuntamiento de Palos vuelve a poner en marcha una campaña en la que se difunden los motivos para visitar un enclave que ofrece un sinfín de opciones de ocio y naturaleza para toda la familia.