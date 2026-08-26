Palos de la Frontera (Huelva) refuerza su apoyo a los jóvenes con ayudas al carnet de conducir y becas Erasmus

Entrega de ayudas a jóvenes de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Palos de la Frontera (Huelva), Milagros Romero, ha hecho entrega de unas ayudas de líneas de apoyo del Ayuntamiento a los jóvenes del municipio, destinadas a sufragar el coste del carnet de conducir, así como de varias 'Becas Erasmus'.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el permiso de conducir es una herramienta "fundamental para favorecer la autonomía y mejorar las oportunidades laborales" de los jóvenes. Con este objetivo, el Ayuntamiento "mantiene su compromiso" con la formación y el empleo juvenil mediante distintas líneas de apoyo económico.

En total, se han concedido 19 subvenciones: 18 correspondientes al permiso tipo B y una destinada al carnet C junto al certificado CAP, requisito clave para acceder a determinados puestos de transporte profesional. Las ayudas oscilan entre los 300 y los 1.200 euros, en función del permiso, y se abonan en dos fases, una primera parte al formalizar la matrícula y el resto una vez superado el examen.

Las cuantías establecidas son de 1.200 euros para el carnet C+CAP, 500 euros para el tipo E y 300 euros para el tipo B. Con esta iniciativa, el Consistorio busca "eliminar barreras económicas que puedan dificultar el acceso de los jóvenes a las autoescuelas y, con ello, favorecer su independencia y empleabilidad".

Durante la misma sesión también se ha entregado una Becas Erasmus, concebidas como un complemento mensual para estudiantes que realizan parte de su formación en el extranjero. Estas ayudas se suman a las aportaciones de otras administraciones y cuentan con la particularidad de que el importe municipal se entrega por adelantado, "facilitando que los jóvenes puedan afrontar desde el inicio los gastos derivados de su estancia".

"Desde el Ayuntamiento queremos que ningún joven de Palos vea limitada su formación o sus oportunidades laborales por motivos económicos. Estas ayudas al carnet de conducir y las becas Erasmus son una apuesta por su autonomía, su futuro y por ofrecerles más herramientas para construir su propio proyecto de vida", ha señalado la alcaldesa.

Desde el Ayuntamiento han destacado la "amplia" batería de medidas sociales dirigidas a apoyar a las nuevas generaciones en su formación, inserción laboral y autonomía personal, "dentro del compromiso municipal por construir un futuro con más oportunidades para los jóvenes palermos".