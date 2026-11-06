Palos de la Frontera (Huelva) revive la hazaña del Plus Ultra con imágenes inéditas por su centenario

Cartel sobre la proyección del documental sobre el hidroavión Plus Ultra. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Filmoteca de Andalucía estrenará el próximo 10 de noviembre, a las 18,00 horas, en la Casa de la Cultura de Palos de la Frontera (Huelva), un documental sobre el hidroavión Plus Ultra que incluirá imágenes inéditas. El proyecto, cuya presentación tuvo que ser aplazada debido al trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), recoge el trabajo de investigación, rescate y restauración de metraje procedente de cinco obras cinematográficas históricas.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, la iniciativa se enmarca en la conmemoración del centenario del primer vuelo transoceánico entre España y América.

Desde el año 2023, la Filmoteca Andaluza ha trabajado en colaboración con las filmotecas de Galicia, Cataluña, Zaragoza y Filmoteca Española. Gracias al trabajo técnico de búsqueda y rescate, se han restaurado imágenes únicas en calidad Máster 4K que recogen desde los preparativos en Palos, el momento exacto del despegue, el regreso de los aviadores y su recepción multitudinaria en abril.

"Invito a todos los vecinos y a quienes quieran acompañarnos a disfrutar de este documental, que nos acercará, a través de imágenes inéditas, a una de las grandes gestas de nuestra historia. Una oportunidad para recordar la hazaña del Plus Ultra y reivindicar el legado histórico de Palos de la Frontera. Os esperamos el próximo 10 de noviembre en la Casa de la Cultura para compartir este homenaje a nuestra historia", ha manifestado la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

La experiencia traspasará la pantalla gracias a su banda sonora compuesta ex profeso para la ocasión e interpretada en directo por 30 músicos bajo la dirección del maestro Alberto Cubero. Una apuesta por la historia y la cultura del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

A lo largo de este 2026, Palos de la Frontera conmemora uno de los grandes hitos de su historia, el centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra, que despegó el 22 de enero de 1926 rumbo a Buenos Aires. Una efeméride que el Ayuntamiento ha querido celebrar con un completo programa de actividades, en el que destaca la visita de su majestad el rey, y que pone de manifiesto el compromiso del Consistorio con la defensa, conservación y difusión del patrimonio histórico local.

Una labor con la que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera contribuye a mantener viva la memoria de su historia y a acercar a las nuevas generaciones el legado de un municipio cuyo pasado sigue formando parte de su identidad y su presente.