Los parkings del centro de Huelva contarán con descuentos para apoyar el comercio en rebajas

Aparcamiento de Pablo Rada. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva renueva su colaboración con Telpark para poner en marcha nuevos descuentos durante el periodo de rebajas dentro del Programa Municipal de Movilidad Comercial Sostenible y en el marco de la estrategia municipal de apoyo al comercio local liderada por la Concejalía de Turismo, Comercio y Juventud.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata de una iniciativa diseñada para facilitar el acceso al centro de la ciudad durante el periodo de rebajas y promover "una movilidad más eficiente y respetuosa con el entorno". De este modo, a partir de este miércoles y hasta el 31 de enero, los ciudadanos podrán aparcar durante 12 horas por 2,49 euros en el parking de Mercado del Carmen y 2,99 euros en Pablo Rada a través de los bonos Multipass, disponibles en modalidades de cinco, diez y 20 usos.

De este modo, estos pases, válidos durante un año, pueden adquirirse a través de la aplicación Telpark y permiten entrar y salir del aparcamiento automáticamente mediante lectura digital de matrícula, evitando el uso de ticket y agilizando el proceso. Además, el usuario puede modificar la matrícula asociada al bono de forma flexible desde la propia app.

Una medida, según ha destacado el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, "que busca dinamizar el tejido comercial local y facilitar el acceso al centro urbano, para fomentar las compras y el consumo en el comercio y la hostelería de la capital ahora que comienza el periodo de rebajas".

Al respecto, el edil ha insistido en que desde el Ayuntamiento se pretende que "venir al centro de Huelva no sea una complicación, sino una experiencia cómoda y agradable". "Apostamos por medida reales que apoyen a nuestros comerciantes y a toda la ciudadanía, y el aparcamiento es calve para ello", ha apuntado.

"Con esta campaña conseguimos tres grandes objetivos que son, incentivar a las compras en el comercio local, facilitar la vida del ciudadano y seguir avanzando en sostenibilidad, ya que por primera vez esta campaña también incluye descuentos en las tarifas de los cargadores de los vehículos eléctricos ubicados en estos parkings", ha explicado.

Concretamente, este año, el Programa incorpora un incentivo adicional orientado a promover una movilidad más sostenible de un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos para quienes adquieran un bono Multipass, aplicable en los aparcamientos Telpark de la ciudad. En sus ediciones anteriores, esta iniciativa ha permitido que miles de onubenses se beneficien de condiciones ventajosas para estacionar, contribuyendo a incrementar la afluencia a la zona comercial, especialmente durante las rebajas, y fomentando una ciudad más accesible y cómoda tanto para residentes como para visitantes.

Por su parte, desde Telpark, José María Fayos, responsable de la Dirección Sur de Off Street, subraya que "esta colaboración estable con el Ayuntamiento de Huelva permite ofrecer soluciones digitales, accesibles y sostenibles, que facilitan la movilidad y apoyan directamente la actividad económica local".

Ayuntamiento y Telpark llevan años trabajando conjuntamente en distintas campañas orientadas a favorecer el comercio y la hostelería local, facilitando el acceso ordenado y eficiente a los aparcamientos mediante promociones ventajosas para la ciudadanía. Telpark gestiona en Huelva mas de mil plazas distribuidas entre aparcamientos subterráneos y en superficie. Su aplicación, utilizada por casi seis millones de usuarios, es la plataforma líder en España y Portugal para la gestión digital del estacionamiento.