El Parlamento expresa sus condolencias por el fallecimiento de Marín Rite

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía se ha sumado a las condolencias expresadas por el fallecimiento de quien fuera su presidente entre 1988 y 1994, José Antonio Marín Rite, que murió este miércoles a los 84 años de edad.

"Descanse en paz", ha señalado la Cámara autonómica, que ha recordado que Marín Rite llevó las riendas de la institución "durante parte de la II Legislatura y en la III Legislatura", responsabilidad en la que reemplazó a Ángel López López.

También la expresidenta Marta Bosquet ha expresado sus "más sinceras condolencias a sus familiares, amigos", que ha hecho extensivas al PSOE de Andalucía, a través de su cuenta personal en la red social X.

Quien fue máxima responsable de la Asamblea legislativa autonómica en la XI Legislatura (2018-2022) ha "lamentado" el fallecimieneto de Marín Rite, de quien ha remarcado que tuvo "oportunidad de compartir momentos como presidente que fue del Parlamento de Andalucía".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó este miércoles su pésame por el fallecimiento de quien fuera también senador, un hombre, que calificó como "dedicado a su tierra". "Un abrazo a su familia y a sus compañeros", afirmó Moreno en un mensaje en 'X'.

José Antonio Marín Rite nació en 1941 en Valverde del Camino (Huelva). Tras estudiar Derecho en Madrid, regresó a Huelva, donde desempeñó su tarea como abogado del sindicato UGT y del PSOE.

Entre 1979 y 1988 fue alcalde de Huelva y seguidamente se convirtió en presidente del Parlamento de Andalucía. Fue además diputado en la Cámara autonómica hasta 2004.

También fue senador por designación autonómica en el Senado y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En 2005 se incorporó a la Autoridad Portuaria de Huelva como presidente.