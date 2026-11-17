La actriz chilena Paulina García. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz chilena Paulina García regresa al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano para recibir el Premio Ciudad de Huelva. Nueve años después de conquistar al jurado con su interpretación en 'La novia del desierto', el certamen le dedica en su quincuagésima segunda edición su máximo reconocimiento honorífico por su trayectoria en el cine y la televisión.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, García ha agradecido al festival la concesión del Premio Ciudad de Huelva y ha confesado que le "cuesta" mirar su carrera en retrospectiva: "Tengo la sensación de que estoy comenzando en mi trabajo".

La actriz siente que "aún" le queda "mucho por hacer y por decir", de ahí la emoción con la que recibe el homenaje. "Es muy lindo que me reconozcan mi trabajo. Cuando te reconocen es una manera de decir 'te veo'", ha comentado.

Para la intérprete, que ha recordado a la escritora Marguerite Duras, "sentirse visto es también una forma de sentirse querido". La intérprete se ha referido al teatro como el lugar al que sigue sintiendo que pertenece. "Yo me crié como actriz en el teatro y sigue siendo la casa propia, mi casa", ha señalado.

En el cine, el "punto de inflexión" fue 'Gloria'. Aunque no era su primera película, el papel le abrió la posibilidad de trabajar más allá de Chile. "Me lanzó al mundo y me puso a dialogar con otras geografías e historias. Me ha permitido encontrarme con la tribu actoral del mundo", ha explicado.

Preguntada por su forma de abordar un personaje, García ha explicado que, cuando vuelve a un guion, busca la palabra o la escena que la conmovió en la primera lectura. Intenta reconocer "dónde sigue palpitando esa emoción, en la piel, en los huesos, en el hígado".

Actuar, ha dicho, es estar donde le gusta estar, aunque para encontrar "la verdad de cada interpretación" necesita sentir "un temblor interno". Tampoco "el género determina los papeles que acepta". "Cómo reímos, lloramos y cómo lloramos, reímos. Es imposible pensar en una sola manera de actuar. Yo me siento cómoda actuando, sin más calificativos", ha añadido.

García ha hablado también de la "perseverancia" que exige el oficio, ya que "esto es una carrera de resistencia, se puede perder 35 veces y ganar una".

Al referirse al lugar de las mujeres en la industria, ha sido tajante: "En el cine no hay igualdad entre hombres y mujeres, punto". Por eso, ha explicado, le honra "especialmente" recibir el premio de un festival en el que la mitad de los títulos programados cuentan con mujeres en la dirección.

Entre sus próximos proyectos figura el de ponerse al otro lado de la cámara. "Quiero pasar detrás de la cámara", ha afirmado García, que ya ha creado una productora y ha participado en la escritura del guion de 'La pasión según Carmen'. La historia sigue a una mujer que, a raíz de la última ola feminista, se adentra en un mundo desconocido para ella y vive un encuentro con otra mujer que cambia su manera de ver las cosas.

Como actriz, también le quedan personajes por explorar: desde Isabel la Católica o Isabel de Inglaterra hasta Angela Merkel o Cicciolina, además del repertorio de Shakespeare. "Son personajes desafiantes", ha señalado.

Sobre el futuro del cine, García ha defendido la "capacidad de las películas para seguir encontrando espectadores" y ha recordado que las plataformas "también permiten que lleguen a más lugares". "Le pido al cine que resista al momento, porque ya hemos resistido mucho. El cine que hacemos es para el público. Siempre parece que va a desaparecer, y eso nunca ocurre", ha enfatizado.

Su consagración internacional llegó con 'Gloria', de Sebastián Lelio, por la que recibió el Oso de Plata a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Su interpretación le brindó también el Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina en la primera edición de estos galardones, celebrada en 2014. Ambos reconocimientos situaron su trabajo entre los grandes referentes interpretativos del cine iberoamericano y mundial.

Entre los títulos protagonizados por Paulina García destacan 'La novia del desierto', de Cecilia Atán y Valeria Pivato, 'Algunas bestias', de Jorge Riquelme, 'Los 33', de Patricia Riggen, 'Horizonte', de César Augusto Acevedo, y 'Little Men', de Ira Sachs. Este último papel le valió una nominación a los Independent Spirit Awards como Mejor Actriz de Reparto en 2017.

Su trayectoria incluye asimismo 'Las analfabetas', de Moisés Sepúlveda; 'La cordillera', de Santiago Mitre; y 'Mis hermanos sueñan despiertos', de Claudia Huaiquimilla; o trabajos más recientes como 'Querido trópico' (2024), de Ana Endara, y 'Amor es un monstruo', de Neto Villalobos, estrenada en el último festival de cine de Toronto.

En series ha participado en producciones exitosas como 'Narcos', de Netflix; 'Matar al padre', de Movistar+; 'Cárcel de mujeres', y 'Now and Then', ampliando su presencia en la ficción chilena e internacional.

Este 2026, Paulina García estrena dos series, 'Alguien tiene que saber', en Netflix, y 'Catedrales', en Prime Video, que ha sido una de las series más vistas del año.

El Premio Ciudad de Huelva supone un nuevo encuentro del certamen onubense con una intérprete que ya forma parte de la historia de su palmarés.

Durante la cuadragésima tercera edición de 2017, Paulina García obtuvo el Colón de Plata a la Mejor Actriz por 'La novia del desierto', dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato. La película conquistó también el Colón de Oro a la Mejor Película de aquella edición.

La vinculación de Paulina García con esta quincuagésima segunda edición del Festival se extiende también a la programación: dos de sus películas, 'Las flores de Julia', de Cris Tapia Marchiori, y 'La vida es', de Lorena Villarreal, compiten en la Sección Oficial, mientras que 'Winnipeg, el barco de la esperanza' forma parte de la sección Latidos.

Con este reconocimiento, Paulina García se incorpora a una prestigiosa nómina de profesionales distinguidos con el Premio Ciudad de Huelva, entre ellos Jose Coronado, Cecilia Suárez, Nathalie Poza, Fernando Trueba, Pilar Castro, Fernando Tejero, Eduard Fernández, Alberto Rodríguez, Juana Acosta, Francisco J. Lombardi, Kiti Mánver, Darío Grandinetti o Jorge Perugorría.