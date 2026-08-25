La peregrinaciones extraordinarias del Rocío comienzan el 13 de septiembre y se trasladan a Almonte (Huelva)

La virgen del Rocío en su traslado a Almonte. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

Las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y asociaciones rocieras comenzarán el próximo 13 de septiembre, aunque el calendario, coordinado por la Hermandad Matriz, tendrá este curso un escenario distinto, ya que con la estancia de la Virgen en Almonte (Huelva) estas citas no tendrán como destino el Santuario de la aldea, sino la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde permanece la Virgen desde el pasado 20 de agosto tras la Venida, que se realiza cada siete años.

Comienza así un curso muy especial para Almonte, que durante los próximos meses verá cómo una de las citas que marcan El Rocío durante todo el año, se traslada también a las calles y a la vida del pueblo, ha indicado la Matriz en una nota.

De este modo, cada fin de semana llegarán hermandades procedentes de numerosos puntos para celebrar su eucaristía ante la Virgen, acompañadas por sus hermanos y portando sus Simpecados. Cada domingo, entre las 09,00 y las 13,00 horas, se sucederán las celebraciones de una media de cinco a seis hermandades.

Las misas podrán seguirse en directo a través de las redes sociales de la Hermandad Matriz, con la realización de Doñana Televisión, permitiendo que estos encuentros ante la Blanca Paloma puedan llegar también a quienes no puedan desplazarse hasta el municipio onubense.

Las peregrinaciones extraordinarias constituyen cada año una de las grandes citas de las hermandades fuera de la Romería de Pentecostés. Son jornadas de convivencia y de fe en las que cada filial o asociación acude acompañada por numerosos hermanos, vecinos y devotos, y en las que sus coros y tamborileros forman también parte de una celebración que supone uno de los días señalados de su calendario anual.

Una de las estampas singulares que dejará este calendario será también la llegada de numerosas hermandades hasta la Parroquia desde las capillas de las cofradías almonteñas, que las acogerán antes de sus celebraciones. Una circunstancia que permite cada Venida estrechar los lazos entre las hermandades rocieras y las hermandades de penitencia de Almonte.

Junto a las peregrinaciones dominicales, los sábados por la tarde tendrán lugar también las celebraciones correspondientes a las hermandades agregadas. En este curso no se celebrarán los rosarios que tradicionalmente tienen lugar los sábados por el entorno del Santuario, atendiendo a las necesidades de organización, seguridad y circulación que supondría su desarrollo por las calles de Almonte.

La Hermandad Matriz ultima ya el dispositivo organizativo para afrontar un calendario que plantea también nuevos retos. Las menores dimensiones de la Parroquia de la Asunción respecto al Santuario, unidas a la importante afluencia prevista durante los fines de semana, requieren una mayor coordinación para facilitar tanto el desarrollo de las celebraciones como la llegada y acogida de las distintas hermandades en el templo.

Para ello, la Matriz mantiene un contacto "directo y permanente" con sus hermandades, coordinando cada peregrinación y trabajando para que estas jornadas puedan desarrollarse en las mejores condiciones posibles. "Serán meses de reencuentros, de fe compartida y de ese Rocío que se vive intensamente durante todo el año", han subrayado desde la hermandad.

El calendario de peregrinaciones extraordinarias se prolongará hasta el 4 de abril de 2027 y puede consultarse íntegramente en la página web de la Hermandad Matriz: https://hermandadmatrizrocio.org/wp-content/uploads/2026/08/....