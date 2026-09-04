El plan de asfaltado del Ayuntamiento de Huelva avanza esta semana por el Barrio de San Sebastián

Visita a las obras de asfaltado en el barrio de San Sebastián de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada de la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha supervisado los trabajos del Plan Municipal de Asfaltado 2026, que esta semana avanza por el barrio de San Sebastián, concretamente en la avenida Cabezo de la Joya y la calle Aljaraque.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, hay que recordar que las actuaciones, iniciadas a principios de agosto, contemplan la renovación de cerca de 50 calles con una inversión de 2,3 millones de euros, la mayor destinada hasta la fecha por el Ayuntamiento de Huelva a un plan de estas características.

Durante la visita, Pilar Miranda ha destacado que la visita ha servido para "supervisar los trabajos de asfaltado correspondientes al Plan Municipal de 2026" y ha subrayado que se trata del "plan de asfaltado más amplio", con una inversión de 2,3 millones de euros, incidiendo en la necesidad de continuar actuando para mejorar el estado de las calles de Huelva.

"Pensamos que es muy necesario asfaltar porque la ciudad nos la hemos encontrado muy reventada y, aunque estamos actuando desde que llegamos, todavía queda mucho por hacer", ha señalado.

Al respecto, Miranda ha puesto el foco en la "importancia" que tiene el mantenimiento del firme para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, toda vez que ha asegurado que "las calles estén con salud, que estén bien, que no haya agujeros, es una medida más para dar seguridad y bienestar a los vecinos y vecinas y es algo muy demandado", ha explicado.

Por su parte, Mariló Ponce ha destacado que el Plan de Asfaltado 2026 es "el plan más amplio que ha hecho el Ayuntamiento de Huelva desde que se instituyeron los planes de asfaltado", y ha explicado que la división en tres lotes permite que "estas tres empresas estén trabajando en varios puntos a la vez" y que las actuaciones puedan desarrollarse de manera simultánea en diferentes barrios.

ACTUACIONES FINALIZADAS Y TRABAJOS EN MARCHA

Desde el inicio de las obras ya se han completado diversas actuaciones. En la barriada de El Matadero han finalizado los trabajos en las calles Arquitecto Pinto, Arias Montano, Paco Cerrejón y Antón Alaminos, mientras que también se ha ejecutado uno de los tramos previstos en la calle Miss Whitney. En esta zona queda pendiente la actuación en la calle Francisco Pizarro y otro tramo de Miss Whitney.

Asimismo, se han finalizado los trabajos de asfaltado en la avenida de Honduras, la avenida San Antonio y la calle Arqueólogo Garay Anduaga, y esta semana se está trabajando en la avenida Cabezo de la Joya y la calle Aljaraque.

La responsable municipal de Infraestructuras y Servicios Públicos ha recordado que los trabajos comenzaron también en otros puntos de la ciudad, como la calle San Sebastián y la zona de Isla Chica, y ha incidido en que "poco a poco" se irá avanzando hasta completar el conjunto de actuaciones previstas.

El Plan Municipal de Asfaltado 2026 se ha estructurado en tres lotes con el objetivo de favorecer la ejecución simultánea de los trabajos en diferentes zonas de Huelva, agilizando así los plazos y permitiendo actuar de forma coordinada en distintos barrios.

La alcaldesa ha señalado además que el Ayuntamiento ya está trabajando en la preparación del próximo Plan de Asfaltado, previsto para comienzos de 2027. "Estamos trabajando ahora en el plan de asfaltado próximo que tendrá lugar a primeros de año", ha avanzado Miranda, mientras que Mariló Ponce ha concretado que se está trabajando en un nuevo plan "de un mínimo de 400.000 euros" que el Ayuntamiento pretende sacar adelante "lo más pronto posible para seguir actuando".

De esta manera, el Consistorio mantiene su apuesta por una planificación continuada de las actuaciones de conservación y mejora de los firmes de la ciudad, dando respuesta a una de las demandas recurrentes de los vecinos y extendiendo los trabajos de asfaltado de forma progresiva por los distintos barrios de Huelva.