Planas destaca que el sector porcino es "clave" es España y el grado de protección de la DOP Jabugo en Mercosur

ARACENA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este jueves en Aracena (Huelva) que el porcino es un sector "clave" en la agroindustria de España, toda vez que ha subrayado que la de Jabugo es una de las DOP que "aparece específicamente protegida en Mercosur en relación con el acuerdo con la Unión Europea".

Así lo ha manifestado el ministro tras una reunión con empresarios de Aracena, entre ellos de los sectores del porcino y de los quesos, en la que ha puesto de ejemplo al municipio de "lo que se puede hacer desde el punto de vista del desarrollo económico teniendo como base a la agroalimentación".

"Aquí la combinación entre la producción agroalimentaria, el turismo y la gastronomía es un ejemplo magnífico en un paisaje, yo creo que único, para atraer visitantes, para crear riqueza y para, como me decía con mucho orgullo el alcalde de ese momento, aumentar población", ha abundado.

El ibérico representa el 10 % del total del porcino en España, con 3.700.000

cabezas de las que 3,3 millones están amparadas por sellos de calidad DOP

(Jabugo, Guijuelo, Los Pedroches y Dehesa de Extremadura)

Así, ha destacado entre las DOP, la de Jabugo, en la cual hay incluidos hasta 31 municipios y 31 empresas, ya que "al optar por la calidad máxima premium, cien por cien de la pureza de raza, pero también de la alimentación de bellota y de pastos", se ha convertido es "una referencia ineludible dentro del sector agroalimentario español, pero también fuera del país".

En este sentido, ha subrayado que Jabugo es "tan importante", que es una de las DOP que "aparece específicamente protegida en Mercosur en relación con el acuerdo con la Unión Europea", es decir, "que en los países del acuerdo solo pueden utilizar la denominación de Jabugo aquellos productos que procedan efectivamente y han sido elaborados aquí". "Hasta ahora la presencia exterior es bastante limitada, un poco en el mercado francés, un con el mercado portugués, pero yo creo que las posibilidades son muy importantes", ha añadido.

Además, ha señalado que el sector agroalimentario español "no solo alimenta a los 49 millones de españoles, sino a los casi cien millones de turistas que visitan el país", toda vez que el sector "exporta por el mismo valor que se consume".

Por todo ello, el ministro ha querido de conocer primera mano los proyectos del futuro del sector, así como "darle el apoyo del Gobierno de España que siempre lo presta al sector agroalimentario"

Así, Planas ha señalado que ha podido hablar con los empresarios sobre la "preocupación" sobre todo por "el hecho de que hay mucha pequeña y mediana empresa". "Yo recordaba que el 96% de las empresas agroalimentarias en el conjunto de España son pymes, empresas de menos de 50 trabajadores, pero hay que decir la verdad, la mayor parte de ellas no son medianas, son realmente pequeñas, muchas de ellas de menos de 10 trabajadores, hablábamos del sector cárnico, pero también del sector de los quesos"

"Por parte del gobierno y por parte mía como ministro, tengo muy presente todo lo que suponen las medidas del programa Líder, de los programas de desarrollo, grupos de desarrollo rural, es decir, todos los instrumentos que tenemos hasta ahora y que pensamos continuar defendiendo como Gobierno de España en la reforma de la PAC después del año 2027, para conseguir que todas estas iniciativas de desarrollo rural, de lo cual, pues, Aracena y toda la comarca son un buen ejemplo, pues, puedan continuar desarrollándose", ha concluido.