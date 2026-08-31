Pleno del Ayuntamiento de Huelva debatirá una propuesta de acuerdo en apoyo a Ceuta y defensa de la soberanía nacional

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del Equipo de Gobierno, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva debatirá el próximo 3 de septiembre una propuesta de acuerdo en apoyo a Ceuta, sus vecinos y "en defensa de la integridad territorial de España", presentada por el equipo de Gobierno "después de que parte de la oposición hayan rechazado la declaración institucional planteada inicialmente para expresar la solidaridad de la Corporación con la ciudad autónoma".

Así lo ha anunciado este lunes el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del Equipo de Gobierno, Felipe Arias, tras la Junta de Portavoces previa al Pleno Extraordinario convocado para agilizar la transición en la Concejalía de Turismo y Comercio, con la confirmación del cese de Pastora Giménez, recientemente nombrada delegada de Turismo, y los trámites necesarios para que Sonia Márquez Garzón pueda tomar posesión de su cargo en la sesión ordinaria, ha indicado el Consistorio en una nota.

Arias ha explicado que el Pleno Extraordinario supone "una oportunidad para lanzar un mensaje claro y firme de la sociedad onubense al pueblo de Ceuta", así como para trasladar el reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están desplegadas en la ciudad.

En este sentido, el portavoz municipal ha trasladado "el apoyo firme y sincero de este Ayuntamiento y de todo el equipo de Gobierno a Ceuta, a los ceutíes y a los efectivos allí desplegados", al tiempo que ha invitado a todos los onubenses a participar este miércoles, 2 de septiembre, a las 20,00 horas, en la concentración convocada a las puertas del Ayuntamiento en el marco de la iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias.

"Los últimos acontecimientos que estamos viendo todos los días a través de la prensa nos tienen a todos los ciudadanos y también a los onubenses muy preocupados. Somos una ciudad hermana de Ceuta y queremos que los ceutíes sientan el calor y la solidaridad de Huelva", ha señalado.

El portavoz ha señalado que la pasada semana el equipo de Gobierno trasladó a todos los grupos de la oposición la posibilidad de aprobar una declaración institucional con motivo del Pleno del 3 de septiembre, "como una demostración de unidad y solidaridad ante el sufrimiento de todos los ceutíes". Según ha explicado, se facilitó a los grupos una propuesta de texto "para que pudieran aclarar su posición o, en su caso, plantear un texto alternativo".

"Sin embargo, en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, algunos grupos de la oposición han mostrado su rechazo a la declaración institucional", ha dicho Arias que ha lamentado esta decisión al considerar que "ante una situación social tan grave y una crisis en la que están sufriendo nuestras ciudades hermanas, se antepongan los intereses o las directrices políticas a cuestiones humanitarias y de solidaridad".

El portavoz ha recordado que una declaración institucional requiere el apoyo unánime de todos los grupos para poder ser aprobada, por lo que, "ante el rechazo de la oposición, este equipo de Gobierno acaba de presentar por registro y por escrito una propuesta de acuerdo a Pleno en apoyo a Ceuta y a los ceutíes".

EN DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

La iniciativa que se someterá a votación plantea el "firme apoyo, cercanía y solidaridad" del Ayuntamiento de Huelva con la Ciudad Autónoma de Ceuta, sus instituciones y sus vecinos, así como "el compromiso con su seguridad, convivencia, derechos y libertades".

El texto reafirma asimismo "la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España, sustentada en la historia, el Derecho, el orden constitucional y democrático y la voluntad de sus ciudadanos, y rechaza cualquier actuación que pretenda cuestionar o menoscabar la soberanía nacional y la integridad territorial de España".

La propuesta reclama igualmente al Gobierno de España que "despliegue y mantenga" en Ceuta "todos los recursos y medios que sean necesarios hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad, la seguridad y el orden público", así como "el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y constitucionales de los ceutíes".

Del mismo modo, insta al Ejecutivo central a "identificar a las personas que hayan accedido irregularmente a territorio español durante estos acontecimientos" y a "promover y ejecutar los retornos a Marruecos que correspondan, aplicando los procedimientos individualizados establecidos legalmente y utilizando los mecanismos de cooperación bilateral y europea disponibles".

El Ayuntamiento de Huelva plantea también que el Gobierno de España ejerza "plenamente" las competencias que le corresponden en materia de control de fronteras, inmigración, seguridad y relaciones internacionales, "evitando trasladar a la Ciudad Autónoma responsabilidades que corresponden al Estado", y reclama el "refuerzo permanente" de "los recursos humanos, materiales, tecnológicos y operativos destinados a la vigilancia de la frontera".

La propuesta incluye además el "reconocimiento y agradecimiento" del Ayuntamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y los empleados públicos "que están trabajando para garantizar la seguridad, la convivencia y los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

Finalmente, el acuerdo contempla dar traslado de estas posiciones al presidente del Gobierno de España, los ministerios competentes, las Presidencias del Congreso y el Senado, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Federación Española de Municipios y Provincias.

INICIO DEL CURSO POLÍTICO

El portavoz del equipo de Gobierno ha aprovechado también su comparecencia para avanzar las principales líneas de trabajo del Ayuntamiento de Huelva para los próximos meses, con "un importante volumen de obras y proyectos en ejecución y en licitación".

"Tenemos por delante un curso frenético, con muchísimos proyectos y obras en marcha y con nuevos proyectos que van a salir a licitación en los próximos meses", ha apuntado el portavoz, que ha subrayado que el objetivo es "seguir avanzando de manera paralela en las distintas actuaciones que están configurando el desarrollo de la capital".

En este sentido, ha señalado que actualmente se están ejecutando siete millones de euros en obras "en todos los barrios", con actuaciones en plazas, zonas de aparcamiento, parques y jardines, mientras que se encuentra en licitación otro bloque de actuaciones "que supondrá otros cinco millones de euros en nuevas obras".

Arias ha destacado además el avance de proyectos de "mayor envergadura", entre ellos la obra de la Plaza Mayor y las obras de urbanización del Ensanche Sur, al tiempo que continúan desarrollándose nuevas actuaciones como la redacción del proyecto de la Avenida de Italia, la licitación de las obras de urbanización del nuevo Recinto Colombino y el proyecto para la licitación de las actuaciones en el entorno de la Plaza de la Merced, aprobado recientemente por la Junta de Gobierno Local.

A este conjunto de actuaciones "se suma el plan de vivienda de protección oficial previsto en la zona del Seminario", que el portavoz ha situado entre los proyectos que marcarán la agenda municipal de los próximos meses.

Felipe Arias ha destacado asimismo "el proceso de desarrollo que está experimentando la zona de Marismas del Polvorín", donde, según ha explicado, "se está favoreciendo la implantación de nuevos usos residenciales, comerciales y de ocio, con la práctica totalidad de los solares que permanecían sin edificar comprometidos con nuevas inversiones".

En paralelo, ha señalado "el interés que Huelva está despertando" para nuevas inversiones hoteleras, comerciales e industriales, así como "la importancia de la agilización de los trámites administrativos para facilitar su implantación y reducir los plazos de gestión".