Podemos exige "medidas de salubridad sin demora en los asentamientos" ante el brote en Lucena del Puerto (Huelva)

HUELVA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz provincial de Podemos Huelva, Hermes Gómez, ha exigido este lunes a las diferentes instituciones que "se pongan en marcha sin demora medidas para garantizar la salubridad en los asentamientos onubenses donde viven en torno a 4.000 personas", después de que se haya conocido un brote de Covid-19 en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva).

Según ha informado Podemos en una nota de prensa, Gómez ha subrayado que desde que estalló la pandemia los diversos colectivos sociales implicados con la población migrante que vive en estos lugares "venían denunciando la necesidad de no postergar la instalación de una red de suministros básicos para garantizar la salubridad, y un año después todo sigue igual, sin al menos agua corriente", lo cual pone de manifiesto "la dejadez, la desidia y la falta de voluntad política para atajar una problemática muy compleja que se ha agudizado con la emergencia sanitaria".

"Sin embargo, a pesar de esta emergencia, todo sigue igual", sentencia Gómez. "Es evidente que se hace necesario un trabajo conjunto entre la administración local, que es la más cercana a las personas, la estatal y la autonómica que son las que tienen las competencias en estas materias".

Así, el portavoz morado ha incidido en que "sabemos que la Junta destinó fondos extraordinarios a los asentamientos de Huelva y Almería, pero, a pesar de ello, no se ha hecho nada nuevo cuando estamos viviendo unas circunstancias nunca vistas", por lo que se pregunta que "si no se actúa ahora cuándo será".

En este caso, han sido ocho los afectados por covid de forma leve, los cuales han sido trasladados a un albergue, más otra persona ingresada en el hospital, "poniendo en evidencia que no se puede pasar una enfermedad contagiosa (ni de ningún otro tipo) en un lugar donde no hay puntos de recogida de basura ni retretes, aparte de no tener ni luz eléctrica ni agua", ha indicado.

"La vulneración de derechos humanos que se produce de forma sistemática en los asentamientos onubenses debería hacernos reflexionar a toda la sociedad y debería ponerle la cara roja de vergüenza a todo aquel que tiene un cargo público en esta provincia", ha remarcado Gómez, que exige "de una vez un compromiso de todos los estamentos con esta realidad invisible que contribuye a aumentar considerablemente los ingresos económicos de toda Huelva".

Por eso, "es urgente poner en marcha un plan integral para dar soluciones habitacionales de urgencia, unido a un exhaustivo plan de análisis demográfico y social para buscar la integración social desde el respeto cultural y la convivencia".

Así las cosas, ha aclarado que, "aunque las autoridades sanitarias dicen que se están cumpliendo los protocolos como en cualquier otro caso, esto es imposible si partimos de la base de que en las infraviviendas no hay agua corriente para la más mínima higiene". "Hablamos de agua un elemento básico que en un país que se llama desarrollado y del primer mundo muchas personas no tienen, lo cual es vergonzoso y lamentable", ha incidido.