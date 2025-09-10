Un policía nacional fuera de servicio y una médico salvan a la vida a una persona en El Rompido (Huelva)

CARTAYA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio, destinado en la Comisaría Local de Estepona, junto a una médico, lograron salvar la vida de una persona, la cual se había desvanecido súbitamente en pleno comedor de un hotel en El Rompido (Huelva).

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, los hechos tuvieron lugar a finales del mes de agosto cuando un varón de 58 años se desplomó de manera "repentina" cuando el agente, que se encontraba en las proximidades del lugar, tras comprobar lo que había sucedido, se dirigió a la recepción del hotel donde había un desfibrilador portátil con el que se dirigió rápidamente al lugar donde se encontraba la víctima, momento en el que una huésped del establecimiento se identificó como médico e inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Poco después, se sumó otro médico que se encontraba en el comedor del establecimiento, y de este modo colocaron los parches del desfibrilador para comenzar con la descarga eléctrica, consiguiendo que la víctima recuperara los signos vitales y, "minutos después, la consciencia".

El hotel avisó a los servicios de emergencias del 061 y, tras acudir al lugar, el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de Huelva, donde se le ha practicado una intervención cardiaca de urgencia.

La Policía Nacional ha subrayado que "la rápida actuación del agente y la de las doctoras fue alabada por los servicios de emergencia" que "destacaron la rapidez y pericia de todos ellos, hecho decisivo para salvar la vida de esta persona".