La Policía Nacional refuerza en Huelva la presencia policial tras el tiroteo mortal de Isla Cristina

Archivo - Dispositivo policial en el barrio de El Torrejón de Huelva capital el 29 de octubre de 2024 tras el tiroteo mortal. - A. Pérez - Archivo

HUELVA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de seguridad en Huelva capital tras el tiroteo mortal registrado este domingo por la noche en Isla Cristina en el que tres personas --una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16-- han muerto como consecuencia de un tiroteo registrado en la barriada de El Rocío, que podría estar relacionado con el que acabó con un hombre muerto y otro herido en 2024 en la barrida de El Torrejón de Huelva capital.

Así lo han confirmado desde la Policía Nacional a Europa Press, desde donde apuntan que no se trata de un refuerzo concreto en la barriada de el Torrejón, sino en un dispositivo aumentado en toda la capital onubense.

Los hechos registrados se produjeron sobre las 22,00 horas de este domingo cuando dos personas llegaron hasta la barriada de El Rocío de Isla Cristina en una motocicleta y uno de ellos abrió fuego contra varias personas que se encontraban en la vía pública, con un "arma larga".

Como consecuencia tres personas han fallecido. Se trata de una mujer de 39 años y embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16. Asimismo, el suceso, ha adelantado por el diario Huelva Información, se ha saldado también con dos heridos, uno leve y otro grave, que se trata de una persona de 18 años. Sobre estos hechos se ha decretado el secreto de sumario.

Según detalla la Guardia Civil, las dos mujeres fallecidas son la suegra y la hermana de 'El Baba', el presunto autor de un tiroteo registrado en esta zona en septiembre de 2024 que se saldó con una persona fallecida. Además, el herido grave es su sobrino.

Asimismo, los agentes informan de que se trata de un "ajuste de cuentas" que está relacionado con los últimos tiroteos registrados en la zona, aunque no se descarta "ninguna hipótesis". En cuanto al menor fallecido, según la Benemérita, no guarda relación con las dos mujeres fallecidas y tampoco tendría nada que ver con el supuesto ajuste de cuentas.

La Guardia Civil ha activado un amplio dispositivo de seguridad y búsqueda para la localización de los supuestos autores y ha recordado que "cualquier dato se puede aportar de forma confidencial" a través del teléfono 062 o en cualquier dependencia de la Guardia Civil.

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.