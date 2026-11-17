El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, en El Portil. - PP DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha vuelto a criticar en El Portil la "situación" de parte del litoral onubense por la regresión de la costa, una situación provocada, a su juicio, "por el abandono y la falta de interés del Gobierno de Pedro Sánchez en estos ocho años".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha señalado que han regresado "muchas" veces a El Portil a criticar "esta situación". "Llega otro invierno, llegan las borrascas y nada se ha hecho", ha lamentado el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quien ha criticado la "inacción" del Gobierno del PSOE para buscar una solución.

González ha recordado que el PP lleva "años" advirtiendo de la regresión del litoral onubense, un problema que "no afecta solo a El Portil, sino también a la Playa Central de Isla Cristina, a Mazagón y a Matalascañas, además de a otras provincias andaluzas". "Esta realidad no es nueva, es el resultado de años de inacción del Gobierno central. Las competencias en costas son del Estado y, en todos estos años, el Gobierno de Sánchez no ha hecho nada", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el Grupo Popular registró en el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley para "exigir al Gobierno central una solución definitiva para el litoral andaluz". Además, el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados preguntas en esta legislatura para que el Ejecutivo dé explicaciones.

"Nuestro litoral no puede esperar más. El Gobierno del PSOE lleva ocho años de desinterés por nuestras playas", ha insistido el presidente de los populares onubenses. "El 29 de noviembre tenemos la oportunidad de tener un Gobierno de España que sí mire a la costa de Huelva. Huelva no quiere privilegios, pide que el Gobierno cumpla con nuestra provincia", ha añadido.

"Con Alberto Núñez Feijóo como presidente, Huelva tendrá el cambio necesario. Un Gobierno que cumpla con nuestra costa y no la deje abandonada. Porque no solo hablamos de arena y de mar, nuestro litoral es empleo, es economía y es futuro", ha concluido.