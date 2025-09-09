El PP destaca el papel de la Diputación de Huelva como "motor de desarrollo" de la provincia en esta legislatura

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado el papel "protagonista" de la Diputación Provincial que "se ha convertido en dos años en el motor de desarrollo" con proyectos "que atienden a las necesidades de los municipios onubenses".

González, acompañado por David Toscano, ha subrayado algunas de las inversiones y proyectos "destacados" de la Diputación como la iniciativa 'Tu Diputación Invierte', que junto con el Plan de Concertación destina este año un total de 50 millones de euros a los 80 municipios y dos entidades locales autónomas de la provincia, ha indicado la formación en una nota.

Además, ha puesto el acento en el "especial interés" de la institución provincial en "mejorar la red de carreteras provinciales, fundamental para la vertebración de los municipios", para lo que "se han invertido 38,5 millones de euros en los dos años de legislatura con el Gobierno del Partido Popular".

"Desde que David Toscano asumió el Gobierno de la Diputación ha tenido claro que para el desarrollo de la provincia es necesario el desarrollo de las carreteras, ya que no son solo vías de comunicación, sino que son clave para la conexión entre los municipios y los ciudadanos, de ahí la importante inversión que equivale a una inversión mensual de más de 1,3 millones de euros desde el inicio de la legislatura", ha dicho González.

En cuanto de la capital, otro de los proyectos destacados es la antigua Estación de Tren y el Colegio de Ferroviarios, lo que "va a posibilitar avanzar en una Diputación del siglo XXI". Además, de las inversiones en infraestructuras González ha subrayado que "ha apostado firmemente por el medio ambiente, la atención social, la cultura y el deporte".

El presidente de los populares onubenses ha afirmado que el nuevo curso político arranca con "el único objetivo" de "seguir trabajando para que la provincia avance". "David Toscano y los diputados provinciales seguirán trabajando codo a codo con los alcaldes y alcaldesas para asegurar que los intereses de los onubenses sigan siendo la prioridad y que el progreso llegue a cada uno de los municipios", ha concluido.