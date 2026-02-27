El PP en la Diputación de Huelva lleva a Pleno una moción para la creación del Premio de Fotografía 'María Clauss'

Archivo - Imagen de recurso de la fachada de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP elevará al Pleno de la Diputación de Huelva una moción para la creación del Premio de Fotografía 'María Clauss'. Los populares presentan esta iniciativa que se debatirá en el Pleno ordinario del próximo miércoles, 4 de marzo, junto con otra moción en la que instan al Gobierno de España a la revisión de la ley de contratos del sector público en relación a los importes de los contratos menores.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, María Clauss, fallecida el pasado mes de enero en el trágico accidente ferroviario en Adamuz, fue una fotógrafa con "una trayectoria sólida y reconocida". Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló un trabajo profesional marcado por "la sensibilidad social, el rigor narrativo y el compromiso con la dignidad humana".

Sus imágenes fueron publicadas en distintos medios nacionales y regionales, y recibió reconocimientos relevantes como el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña de Médicos del Mundo o el Premio Migraciones de la Junta de Andalucía. La vinculación entre la Diputación y María Clauss fue constante y se remonta a muchos años atrás, ya que durante más de veinticinco años fue la fotógrafa del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla.

Por eso ahora, desde el grupo popular se propone la creación de este Premio de Fotografía que lleve su nombre. Un premio con carácter internacional y periodicidad anual, y con una dotación económica de 10.000 euros, a los que se sumarán otros 7.000 adicionales destinados a la organización, honorarios y gastos del jurado, así como a las acciones necesarias para garantizar su adecuada proyección.

En la moción también se recoge la constitución de un comité de personas expertas para colaborar en la definición de las bases, propuesta de jurado y actividades complementarias. Este comité estaría formado por profesionales del ámbito de la fotografía y la cultura, representantes del tejido artístico y social de la provincia, así como del Ateneo de Huelva, que recientemente ha incorporado el nombre de María Clauss a su denominación como Ateneo María Clauss.

En la segunda moción, el grupo popular insta al Gobierno de España a la revisión de la ley de contratos del sector público en relación a los importes de los contratos menores. En el III Consejo de Alcaldes de la provincia de Huelva, celebrado el pasado mes de diciembre, se expuso "la dificultad" de uso de los contratos llamados menores, dada "la inflación operante desde la existencia de la Ley que los sustenta".

Según se recoge en la moción, los límites económicos que definen qué es un contrato menor, "no se actualizan automáticamente con el Índice de Precios al Consumo (IPC)" y, aunque los precios suben por efecto del IPC, "los umbrales legales (40.000 euros para obras y 15.000 euros para suministros o servicios), se mantienen fijos". "Ello provoca que cada vez más contratos que antes entraban en la categoría de menores, ahora superen ampliamente dicho umbral, simplemente porque todo es considerablemente más caro", han explicado.

Es por ello, que los populares piden al Gobierno de la nación la revisión de los umbrales fijados para los diferentes contratos menores, contemplado el aumento del IPC y estableciendo mecanismos reguladores para los próximos años.