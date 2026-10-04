El PP exige al Gobierno de España que cumpla con las infraestructuras de la Sierra de Huelva

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, en un encuentro en Aracena con el portavoz del PP en el Ayuntamiento y presidente local, Luis Vázquez. - PP DE HUELVA

ARACENA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha mantenido un encuentro en Aracena con el portavoz del PP en el Ayuntamiento y presidente local, Luis Vázquez, en el que han compartido las demandas del municipio y de la comarca, con el foco puesto en las infraestructuras de la Sierra de Huelva, "fundamental" para el desarrollo económico y social, por lo que ha exigido al Gobierno de España inversiones en esa materia.

Así, ha hecho hincapié en "la necesidad" de mejorar las comunicaciones, tanto de tren como de carreteras nacionales en la comarca onubense, como ha recogido el PP en una nota.

El presidente popular ha señalado especialmente el estado de la N-435 y la N-433, dos vías "clave" para las comunicaciones de la comarca serrana, asegurando que las actuaciones ejecutadas por el Estado son "insuficientes", y advirtiendo que la conexión ferroviaria Huelva-Zafra "sigue sin estar totalmente restablecida".

Frente a esta situación, González ha destacado las actuaciones que el Gobierno de Juanma Moreno está realizando en la Sierra de Huelva, poniendo de ejemplo la inversión de más de un millón de euros en la mejora de la A-461, que conecta la Cuenca Minera con la Sierra, así como los más de 13 millones de euros destinados a reparar 232 caminos rurales en 56 municipios onubenses dañados por las borrascas del pasado invierno, entre ellos los de Higuera y Pilancrón, en Cumbres Mayores.

Por último, González ha trasladado al portavoz popular en Aracena el compromiso del Partido Popular de seguir trabajando junto a los vecinos de la Sierra y de continuar exigiendo al Gobierno central que "cumpla con sus obligaciones" con esta comarca, porque "apostar por las comunicaciones de la Sierra es apostar por su futuro".