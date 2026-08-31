El PP de Huelva asegura que Sanz dará una "explicación exhaustiva" en el Parlamento sobre el incendio de Niebla

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el puesto de mando avanzando por el incendio de Niebla, en Huelva. - Clara Carrasco / Europa Press

HUELVA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado que el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ofrecerá una "explicación exhaustiva" en el Parlamento de Andalucía sobre el incendio forestal originado en Niebla el pasado 6 de agosto, tras haber sido "el primero en solicitar la comparecencia a petición propia" para el primer pleno ordinario del curso político, previsto para mediados de septiembre.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, González ha remarcado que no le cabe "la menor duda" de que Sanz, "como es habitual en él", dará explicaciones "exhaustivas" sobre "todo lo acontecido y todo lo ocurrido en este verano negro, en cuanto a incendios se refiere, en todos los rincones de Andalucía, pero de forma muy especial en nuestra provincia con ese incendio de Niebla".

Asimismo, el dirigente provincial del PP ha subrayado que el consejero anunciará en la Cámara autonómica que el Gobierno de Juanma Moreno "va a seguir invirtiendo como hasta ahora", lo que supone dedicación "más que nunca en políticas contra el fuego" y en medidas para atajar los incendios que se propaguen en los distintos terrenos de la comunidad autónoma.

Ya la pasada semana, la Junta indicó a Europa Press que Sanz comparecerá a petición propia en el Parlamento andaluz para informar sobre el balance de los incendios forestales registrados en la comunidad durante el verano, las actuaciones desarrolladas por la Junta ante los terremotos registrados en Granada y la valoración del gobierno andaluz ante la respuesta del Gobierno central en la lucha contra el narcotráfico.

Precisamente, la Diputación Permanente del Parlamento tiene previsto debatir la petición del grupo socialista de un pleno extraordinario sobre la gestión en el incendio en Niebla (Huelva), que afectó a 33.000 hectáreas. Sanz ha defendido la gestión contra los incendios por parte del ejecutivo andaluz. En este sentido, ha señalado que "más de la mitad" del presupuesto del Plan Infoca "se destina a prevención" y que Andalucía "es la única comunicad con la plantilla contratada los 365 días del año".