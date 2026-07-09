PP de Huelva califica de "gran noticia" la continuidad de Loles López al frente de la Consejería de Servicios Sociales

La recién nombrada consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, junto a miembros del PP de Huelva. - PP DE HUELVA

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha mostrado su satisfacción por el nombramiento de Loles López como consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, anunciado este jueves por el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha destacado el trabajo desarrollado durante la última legislatura por la onubense al frente de la Consejería, valorando como "una gran noticia para Huelva y toda Andalucía" que Loles López vuelva a asumir la responsabilidad de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en el Gobierno andaluz.

En este sentido, el presidente de los populares onubenses ha puesto en valor la "experiencia, el diálogo y el compromiso firme que ha demostrado estos cuatro años" Loles López con las políticas sociales, además de "su cercanía con los ciudadanos".

"Este Gobierno va a seguir impulsando políticas sociales de la mano de Loles López, que representa una garantía de gestión ya que conoce perfectamente las necesidades de nuestra comunidad autónoma en general y, especialmente, las de la provincia de Huelva", ha abundado.

En este sentido, Manuel Andrés González ha insistido en la "capacidad de gestión y compromiso" de la onubense que trabajará de "manera incansable" para "seguir mejorando la vida de los ciudadanos".

Nacida en Valverde del Camino en 1977, Loles López es licenciada en Derecho. En la anterior legislatura fue consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, cartera que vuelve a asumir en el actual Gobierno de Andalucía con la denominación de Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

Loles López también ha sido secretaria general del Partido Popular de Andalucía y diputada autonómica por la provincia de Huelva, cargo en el que se estrenó en la legislatura iniciada en 2008. Además, fue alcaldesa de Valverde del Camino entre 2011-2016.