PP-Huelva dice que el "bloqueo" de la presa de Alcolea es "reflejo del desinterés de Pedro Sánchez por la provincia"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP HUELVA

HUELVA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva y secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González, ha afirmado este martes que la "paralización" de la Presa de Alcolea es "el reflejo del desinterés del Gobierno de Sánchez y Montero con la provincia de Huelva".

González ha recordado que la presa de Alcolea se encuentra al 23% de su ejecución y ha aseverado que es una infraestructura "imprescindible tanto para los sectores productivos como para el abastecimiento humano", y "sobre todo por cuestiones de seguridad, para evitar inundaciones en la zona metropolitana", ha indicado la formación en una nota.

"Estamos viendo como estos motivos no son suficientes para que el gobierno de España continúe la ejecución de las obras. Pedro Sánchez sigue actuando como un verdadero obstáculo para el progreso de nuestra provincia" ha manifestado González ante de preguntarse "hasta cuándo vamos a tener que aguantar los onubenses para que se retomen las obras de esta presa tan importante para nuestra provincia".

El popular ha señalado que "ante la inacción del gobierno del PSOE", la Junta de Andalucía "se ha comprometido a asumir la finalización de las obras de la presa de Alcolea", pero que, "sin embargo, cuando estaba todo acordado han decidido seguir castigando a la provincia de Huelva".

"La Junta de Andalucía está preparada para asumir su ejecución y terminar esta presa, pero para ello es imprescindible que por parte del Gobierno de España ceda las competencias al gobierno andaluz que está preparado para finalizar esta infraestructura", ha dicho.

Finalmente, el presidente de los populares ha asegurado que "no vamos a parar desde esta formación política, no vamos a parar de la mano de los agricultores, de la mano de la industria, de la mano de los regantes y de la mano de los onubenses hasta que se retoman y se concluyan las obras de la presa de Alcolea. El gobierno de Pedro Sánchez tiene que asumir su responsabilidad y poner fin a esta parálisis", ha concluido.