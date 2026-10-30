El PP de Huelva habilita un libro de condolencias en su sede para despedir a Fátima Báñez

El PP de Huelva despide este viernes a la exministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez. - PP HUELVA

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Huelva ha habilitado un libro de condolencias en su sede para los onubenses que quieran acercarse y rendir homenaje a la exministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario que se produjo el pasado miércoles en la provincia de Toledo que será enterrada este viernes, 30 de octubre, en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva).

Según ha indicado el PP onubense en su cuenta de redes sociales, consultada por Europa Press, la sede, situada en calle Marina 1, primera planta, estará abierta en horario de 11,30 a 19,00 horas de este viernes, de forma ininterrumpida, para todo aquel que quiera acercarse a dedicarle unas últimas palabras.

"Un espacio para el recogimiento y para honrar la memoria de una onubense ejemplar, que formó parte de la historia de nuestro partido, de nuestra provincia y de España. Fátima siempre estuvo cerca de su gente. Mañana queremos estar todos cerca de ella. DEP." ha concluido el comunicado.

La familia de Báñez ha manifestado su deseo de que la despedida sea pública, para que todas aquellas personas que lo deseen, puedan acudir a presentar sus respetos en el entierro que se producirá esta tarde en su municipio, San Juan del Puerto, toda vez que su cuerpo se vela durante la mañana en uno de los tanatorios de la capital onubense.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Antes de eso, Báñez fue consejera independiente en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, a la que dio el salto tras haber sido consejera de la filial de la energética en México.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, antes de ser ministra de Empleo ocupó brevemente, en funciones, el cargo de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde agosto hasta noviembre de 2016.

Fue diputada por Huelva en el Congreso (2000-2019), donde ejerció importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y fue presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019).

Con anterioridad, desde noviembre de 1997 a junio 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía. Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo de empresas familiar (1993-1997), volviendo en noviembre de 2019 a la actividad privada como consultora y asesora empresarial.