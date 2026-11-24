Los populares onubenses en la Presa de Alcolea. - PP HUELVA

GIBRALEÓN (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha visitado este martes la Presa de Alcolea para criticar sobre el terreno "el bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez" a una infraestructura "esencial" para la provincia. "Lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, pero hoy lo hacemos desde aquí, porque aquí se ve con claridad una infraestructura a medias, parada y abandonada por parte del Gobierno", ha señalado antes de llamar a "acabar" el 29N con "ocho años de bloqueo de Sánchez a la presa".

El presidente de los populares onubenses junto al candidato número uno y dos al Senado, Alberto Fernández y Bella Verano, respectivamente, ha señalado que la presa "comenzó a ejecutarse con un Gobierno del PP y que hoy sigue paralizada al 23% de su ejecución después de ocho años de Gobierno del PSOE, sin que se haya movido un solo metro cubico de arena", ha indicado la formación en una nota.

González ha subrayado que la Presa de Alcolea "cubriría las demandas de la industria y la agricultura", dos sectores "clave" para el empleo y la economía de la provincia, y que, "sobre todo, protegería de las grandes avenidas de agua que provocan inundaciones en Huelva y su área metropolitana, especialmente en Gibraleón".

"Hablamos de la seguridad de las personas, pero que los onubenses estén desprotegidos ante las riadas no es motivo suficiente para que Sánchez reinicie las obras que mantiene paradas desde su llegada al Gobierno en el año 2018", ha criticado.

El dirigente popular ha explicado que, ante la "inacción" del Gobierno central, la Junta de Andalucía "tomó la iniciativa y se sentó a negociar para desbloquear la situación". "Tras varias reuniones se alcanzó un acuerdo y solo faltaba la firma para reactivar la obra. Pero el Gobierno de Sánchez se ha echado atrás a última hora", ha dicho.

"Basta ya de agravios y de jugar con el futuro de los municipios de Huelva", antes de recordar que durante este tiempo lo único que ha hecho Sánchez es ser un obstáculo para la finalización de las obras de la presa de Alcolea", ha añadido.

González ha concluido afirmando que a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre "nos jugamos mucho". "Huelva no pide privilegios, pide un Gobierno de España que cumpla con esta provincia. Con Alberto Núñez Feijóo como presidente, la presa de Alcolea dejará de ser una promesa olvidada y pasará a ser una prioridad. El PP es el partido que cumple", ha concluido.