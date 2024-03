PP de Huelva remarca que la primera fase del Anillo Hídrico "ha finalizado" y las siguientes "van a buen ritmo"

HUELVA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Agricultura y Agua del PP de Huelva, Álvaro Burgos, ha señalado este martes que el Gobierno andaluz "ya ha finalizado la primera fase del Anillo Hídrico" y está trabajando "a buen ritmo" en las siguientes dos "a pesar de los retrasos que ha provocado el Ministerio de Transición Ecológica y algún alcalde del PSOE, que han dilatado en el tiempo el proyecto de la tercera fase con algunos permisos o informes".

Así lo ha manifestado Burgos en un comunicado, en el que ha respondido a la secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, que ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que actúe de una vez por todas y no siga retrasando más tiempo" las infraestructuras hídricas que necesita los 29 municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con 38.000 habitantes, "que sufre en los meses más calurosos restricciones de agua".

"Parece mentira que dirigentes del PSOE vayan cada dos o tres semanas a la Sierra a reclamar una obra, la del Anillo Hídrico, que no se ha puesto en marcha hasta que no ha llegado el Gobierno de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía", ha dicho Burgos antes de añadir que "cuando María Eugenia Limón era presidenta de la Diputación nunca le importó esa obra. Y a su partido y al anterior Gobierno Socialista de la Junta, tampoco. De hecho, la anunciaron hace 20 años y, hasta que no llegó el Gobierno de la Junta el PP, no empezó la obra".

Burgos ha destacado que el Gobierno andaluz "ya ha finalizado la primera fase del Anillo Hídrico" y está trabajando "a buen ritmo" en las siguientes dos "a pesar de los retrasos que ha provocado el Ministerio de Transición Ecológica y algún Alcalde del PSOE con algunos permisos o informes que han dilatado en el tiempo el proyecto de la tercera fase".

Asimismo, ha manifestado que Limón "debería sonrojarse cuando presume de que el Gobierno de Sánchez haya destinado 400.000 euros a la Zona, cuando ya el Gobierno de Juanma Moreno ha invertido cuatro millones de euros y lo hará hasta un total de 40 millones".

"Si de verdad le preocupa Huelva, sus vecinos y sus sectores productivos, que le exija a Sánchez que ejecute de una vez el Desdoble del Túnel de San Silvestre y que termine la Presa de Alcolea y lleve a cabo el Trasvase al Condado".