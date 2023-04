PP-Huelva reprocha a los alcaldes socialistas que "callen ante la injusticia que sufren los agricultores de sus pueblos"

HUELVA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha pedido al PSOE que "deje a un lado la demagogia, lanzar bulos, y diga la verdad" sobre la Proposición de Ley para regularizar regadíos de la Corona Norte de Doñana "porque lo único que están consiguiendo es dañar la imagen de la provincia y la de los agricultores del Condado", toda vez que ha reprochado la "sumisión a Sánchez de los alcaldes socialistas que "callan ante la injusticia que llevan sufriendo los agricultores en sus pueblos".

Acompañado por los portavoces y candidatos populares de los municipios afectados, González, ha remarcado que no entienden "como los alcaldes socialistas de los municipios afectados de Bonares, Moguer y Rociana callan ante la injusticia que llevan sufriendo los agricultores en sus pueblos, demostrando que prefieren servir los intereses de su formación política que estar a disposición de los vecinos y de la agricultura de Huelva", según ha indicado en una nota.

"Si estos alcaldes son verdaderamente valientes le deben decir a su partido político, al Partido Socialista, que la proposición de ley registrada por el Partido Popular y que se sometió a la toma en consideración el pasado miércoles es una reclamación y una petición a gritos de los vecinos de su municipio y debe ser apoyada por el bien de la provincia", ha afirmado.

En esta línea el popular ha subrayado que los alcaldes socialistas "deben quitarse la careta" y "no decir una cosa en sus municipios, donde votan sí a una moción que solicita la tramitación de esta proposición de ley" y "sin embargo dicen otra cosa distinta a medida que van saliendo de sus municipios".

"Los alcaldes socialistas de los municipios afectados no pueden lanzar balones fuera diciendo que es la dirección del Partido Socialista regional o nacional la que está en contra de resolver un problema real del sector agrícola del condado cuando ellos son además los representantes políticos de Partido Socialista Obrero Español", ha argumentado.

A este respecto, ha apuntado que "si a los alcaldes de Moguer, Rociana y Bonares verdaderamente le preocupasen los agricultores y la agricultura de sus municipios no pondrían su cara en un cartel del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo", porque "el objetivo de esta proposición es dar seguridad y solucionar un problema que generó el PSOE en la Comarca".

Finalmente, ha insistido que el PSOE "tiene que dejar de lanzar bulos" porque la proposición de ley "se ha dicho por activa por pasiva que no afecta a Doñana, no aborda cuestiones de agua, no da derecho a agua absolutamente a nadie y menos permite sustraer agua del acuífero de Doñana".

"QUE LA MINISTRA NO VENGA A MENTIR"

De otro lado, cuestionado por las críticas de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, González le ha dicho que "no venga" a Huelva a "mentir" sobre la proposición de ley de la Junta de Andalucía para regularizar unas 800 hectáreas de riego en el entorno de Doñana y que "a lo que tiene que venir es atraer dinero y hacer obras hidráulicas, que llevan cinco años paradas como consecuencia de la incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez".

Así lo ha manifestado González en referencia a la visita que realizó Ribera el pasado viernes a la ICTS-Reserva Biológica de Doñana para conocer el estado del Parque Nacional y hablar con su director, Eloy Revilla, sobre el último informe en el que se señala "el mal estado del acuífero" y su efecto sobre la biodiversidad.

"En Huelva conocemos perfectamente el contenido de la proposición de ley, conocemos perfectamente la situación de los agricultores y somos conscientes y sabemos de sobra en esta provincia que ni afecta a Doñana ni tiene nada que ver con el agua", ha remarcado.

En este sentido, ha insistido en que "lo que tiene que hacer es poner dinero y comenzar cuanto antes las obras del desdoble del túnel de San Silvestre, hacer las obras de conducción desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la cuenca del Guadalquivir y terminar la obra de la presa de Alcolea, que la comenzó Mariano Rajoy, que se encuentra al 30% de ejecución y que desde que Pedro Sánchez está como presidente del Gobierno de España, no han movido ni un metro cúbico de arena".

"Y cuando estén ejecutadas las obras y haya agua de infraestructura y esté aprobada esta ley, esos agricultores tendrán derecho a solicitar el agua. Insisto, esta proposición de ley solo versa de clasificación de suelo. Cuando finalice tramitación de esta proposición de ley, los que se puedan acoger a la regularización solo tendrán un título que dice que su suelo es regable, pero no tendrán agua. Tendrán agua cuando haya agua, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez haya cumplido con esta provincia, ejecutando las obras de infraestructura hídrica", ha apuntado.

González ha criticado que el Gobierno "lo sabe pero siguen mintiendo", toda vez que ha dicho a la ministra que "respete a los agricultores de esta provincia" que "no se dejan engañar por nadie" porque "son gente muy inteligente y saben y conocen a la perfección, como así han manifestado en infinidad de ocasiones, el contenido de esta iniciativa", ha concluido.