El PP lamenta que el alcalde de Huelva permita la "burla" en las respuestas a las preguntas del Pleno

HUELVA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha denunciado este domingo la "falta de respeto" de los concejales del Gobierno local en las respuestas a las preguntas a Pleno realizada por los distintos grupos de la oposición y ha lamentado que el alcalde, Gabriel Cruz (PSOE), permita la "burla".

Así lo critica el popular, que detalla en un comunicado que el Gobierno local responde con monosílabos como 'sí', 'no' o 'próximamente' para despachar asuntos de interés para la ciudad que "proceden de ciudadanos preocupados por problemas reales de Huelva".

Pérez apunta que es el alcalde el que debe velar por el normal funcionamiento del Pleno, que debe transcurrir con la seriedad y solemnidad que requiere el máximo órgano de representación municipal, "evitando que sus concejales falten al respeto y se burlen de los onubenses con esta actitud grotesca y carente de humor, además de infantil".

"Esta actitud se repite Pleno tras Pleno por parte de algunos concejales, que demuestran la falta de respeto hacia los onubenses al mofarse con sus respuestas lacónicas de sus problemas y no contestar las preguntas formuladas reglamentariamente, que son un instrumento más del necesario control democrático de la acción del Gobierno local", asegura el portavoz popular.

Jaime Pérez recuerda que las preguntas en el Pleno son una forma de interpelación recogida en el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento, artículo 102, a las que el Gobierno municipal debe responder de manera clara señalando las acciones o propuestas en su caso ante las demandas ciudadanas.

A su juicio, esta "actitud irresponsable" ante las preguntas "no es más que el fiel reflejo del desprecio hacia lo que se trata en el Pleno". Asimismo, recuera que el Grupo Popular ha denunciado los "incumplimientos reiterados" de propuestas aprobadas en el Pleno en este mandato, a los que hay que sumar las que se presentaron en el anterior, y que "han sido olvidadas en un cajón del Gobierno".

Como señala el portavoz de la formación popular, se han presentado en anteriores plenos propuestas para la mejora en el barrio de pescadería, la limpieza de los polígonos industriales, la creación de un registro de locales vacío, la reforma de los edificios municipales o la mejora de las áreas caninas, "todas ellas procedentes de demandas vecinales y de colectivos de la ciudad sin respuestas por parte del Gobierno socialista".

En este sentido, Pérez exige al alcalde que "abra los cajones donde amontona estas propuestas para que no queden en papel mojado". "No podemos transmitir a los ciudadanos que el Pleno es un lugar inútil donde se aprueban propuestas que no se cumplen y no se contesta a las demandas ciudadanas", añade.

Por último, solicita al alcalde que convoque el Pleno como está marcado en el reglamento orgánico del Debate del Estado de la Ciudad en julio para hacer balance de "un año de desgobierno, perdido para la ciudad y malogrado por la desidia municipal y el Covid-19".