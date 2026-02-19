El PP lamenta el "deterioro" de la A-49 y exige una "intervención integral" y un tercer carril hasta Huelva

El diputado nacional del PP por Huelva Manuel García Félix. - PP HUELVA

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PP por Huelva Manuel García Félix ha criticado este lunes que los "socavones y baches" de la autovía la A-49 "ponen en peligro la seguridad de los usuarios y sobre todo sobre su integridad" y ha solicitado una "intervención integral" y un tercer carril hasta la capital.

García Félix ha reivindicado una "intervención integral que mejore las condiciones y la consolidación del piso a lo largo de todo su recorrido, y no solo una intervención parcial ni que se parchee la carretera porque lo que está en juego es la vida de las personas", ha indicado el PP en una nota.

El diputado nacional ha subrayado que "el mal estado" de la A-49, una vía que cruza de oeste a este la provincia, "no es solo consecuencia de las recientes lluvias", sino del "abandono y la falta de interés del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero por Huelva".

Además, el popular ha exigido un tercer carril hasta Huelva. "Nosotros queremos que Huelva tenga la misma equidad y el mismo equilibrio que las demás provincias. No puede ser que los onubenses paguemos impuestos y estos se traduzcan en inversiones en otras provincias mientras nuestras carreteras están en un estado lamentable".

"Un tercer carril hasta Huelva garantizaría la seguridad y potenciaría nuestro turismo y nuestro comercio. Entendemos que lo que ocurre en verano no puede ocurrir, que se habilite un tercer carril del sentido contrario para intentar evacuar todos los coches que salen de nuestras playas", ha añadido.

Por ello, ha subrayado que desde el PP van a "seguir elevando la voz" para "defender a los onubenses y las infraestructuras necesarias en la provincia". "Hemos presentado preguntas orales y preguntas escritas en el Congreso de los Diputados, incluso una PNL en sede parlamentaria. Además, reivindicamos que se contemple en los Presupuestos generales del Estado ese tercer tablero y la conservación integral de manera urgente de la A-49", ha concluido.