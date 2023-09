PP pide "unidad" para reivindicar en Madrid "mejores" conexiones ferroviarias para Huelva, "gobierne quien gobierne"

HUELVA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Huelva ha pedido este viernes la "unidad" de la sociedad de la provincia para reivindicar en Madrid, "gobierne quien gobierne", "mejores" conexiones ferroviarias, tras las últimas incidencias ocurridas con los trenes, ya que Huelva "no es de segunda" y "se están poniendo en riesgo inversiones por la carencia de infraestructuras". Además, el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital propondrá una declaración institucional para el próximo pleno.

Así lo han trasladado en una rueda de prensa en la estación de trenes de Huelva la presidenta del Grupo municipal del PP y alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la diputada nacional del Partido Popular Bella Verano, que han estado acompañadas por otros representantes del partido y del Ayuntamiento de la capital.

Por su parte, Pilar Miranda ha subrayado que Huelva "necesita estar mejor conectada con el mundo, con trenes de cercanía y AVE", toda vez que ha criticado que la provincia "no va estar relegada a no tenerla" porque tiene "los mismos derechos que otras provincias".

"Necesitamos el AVE Faro-Huelva-Sevilla, necesitamos cercanía y mejores conexiones porque las que tenemos actualmente son tercermundistas. Huelva no se lo merece. Además, cada dos por tres se están estropeando los trenes y las personas sufren. En el incidente de esta semana había personas mayores, niños llorando. Hasta las cuatro de la mañana estuvieron los bomberos, la policía local y los taxistas trayendo gente de San Juan a Huelva. Eso es intolerable, y yo no me voy a conformar".

Por ello, ha insistido en que cuando haya Gobierno, "sea del color que sea", los populares irán a Madrid "a pedir ese compromiso y esa actuación rápida para que se reflejen en los presupuestos y se empiecen a hacer todos los trabajos previos", aunque ha recordado que el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, "se comprometió con Huelva".

Al respecto, ha anunciado que se va a proponer al resto de grupos municipales del Ayuntamiento de Huelva una declaración institucional para el próximo pleno en la que "lo único que se pide es unidad, la misma que voy a seguir pidiendo insistentemente", toda vez que ha asegurado que a Madrid le acompañarán los empresarios, a través de la FOE; el presidente de la Diputación, David Toscano, y los representantes del PP, pero ha pedido que le acompañen "todo el que quiera", porque "hay que ir unidos".

Por ello, ha pedido "dejar de lado los intereses partidistas" y su propuesta será "la misma" si hay un partido u otro en el Gobierno, toda vez que ha apelado "al espíritu del 3 de marzo, cuando Huelva consiguió la Universidad" para "ahora reivindicar mejores conexiones ferroviarias y otras infraestructuras".

"Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo desde el Ayuntamiento unido a la Junta para traer inversores de primer nivel y ahora que los tenemos en la puerta llamando y entrevistándonos, no hay derecho a que por culpa de las infraestructuras haya un momento en el que se planteen no venirse. Con lo cual tenemos que luchar, esto es prioritario", ha insistido.

Por otro lado, la diputada del PP de Huelva Bella Verano ha lamentado que "no solo hay pocas conexiones", sino que "las que hay son noticia continuamente por los retrasos y averías", por lo que "no se puede consentir", ya que los ciudadanos de la provincia "no son de segunda".

Además, ha acusado al PSOE de Huelva de ser "cómplice de todo lo que está pasando", porque esto "ya lleva pasando mucho tiempo y no le han pedido en ningún momento a su jefe en Madrid, a Pedro Sánchez, que esto se arregle".

"Nuestro compromiso es que en cuanto haya gobierno, sea del color político que sea, una de las primeras iniciativas que registremos va a ser esta mejora de las conexiones ferroviarias y también ese tren de alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro. Lo tenemos clarísimo, esto no depende de color político, nosotros estamos representando a la provincia de Huelva en el Congreso de Diputados y tenemos que luchar por Huelva. Y eso es lo que tendría que hacer Pedro Sánchez", ha aseverado.

Al respecto, ha reprochado a Sánchez que "en vez de estar pactando con los independentistas, estuviese preocupado por las cosas que interesan a los ciudadanos, no pasarían estas cosas".