La candidata número uno del PP al Congreso de los Diputados por Huelva, Pilar Miranda, junto a la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP de Andalucía, Loles López, en el acto con mujeres. - PP HUELVA

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP al Congreso de los Diputados por Huelva, Pilar Miranda, ha mantenido un encuentro con más de 130 mujeres onubenses. Concretamente, la candidata se ha reunido con representantes de diferentes sectores y entidades de la capital, entre ellas empresarias, profesionales del ámbito educativo, trabajadoras, autónomas y responsables de colectivos sociales, para presentarles las "principales medidas" que Alberto Núñez Feijóo plantea poner en marcha en materia de Igualdad "cuando se llegue a la Presidencia del Gobierno".

El acto, que ha contado también con la participación de la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP-A, Loles López, se ha planteado como "un espacio de diálogo y escucha" entre mujeres con distintas trayectorias y realidades, en el que se han abordado cuestiones como la igualdad de oportunidades, la protección frente a la violencia, la conciliación, la maternidad, el emprendimiento y el empleo, según ha indicado la formación en una nota.

Así, durante su intervención, Miranda ha defendido que "la igualdad se demuestra con hechos, con medidas que ayuden a las mujeres a desarrollar sus proyectos de vida, a ser independientes, a conciliar y a sentirse seguras". En este sentido, ha expuesto las propuestas de Feijóo para "reforzar la protección" de las víctimas de violencia, "mejorar" los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y "garantizar" una atención "más coordinada y especializada".

La candidata también ha puesto el foco en la conciliación y la maternidad, con medidas como "la ampliación de los permisos por nacimiento", la "flexibilización de horarios y el teletrabajo", el "avance" hacia la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años y la "protección social" de quienes reducen su jornada o "dejan de trabajar para cuidar a familiares dependientes".

Asimismo, ha destacado las propuestas dirigidas a las mujeres autónomas, entre ellas "la bonificación del cien por cien de su cuota durante dos años cuando se reincorporen tras la maternidad, incluidos los periodos de lactancia". A ello se suman "medidas de apoyo" al emprendimiento, como la "cuota cero" para quienes comienzan una actividad, la "reducción" de la burocracia, las "facilidades fiscales" y una "mayor protección" del patrimonio personal de los autónomos.

Miranda ha reservado también un espacio específico para las mujeres del mundo rural y del mar, con la propuesta de impulsar un plan que incluya financiación, formación y apoyo al emprendimiento para "favorecer su actividad y su capacidad de liderazgo".

La candidata ha aprovechado el encuentro para trasladar su "compromiso" de "seguir defendiendo" las necesidades de la provincia en el Congreso, "porque Huelva necesita una voz fuerte, comprometida y reivindicativa en Madrid". "Necesitamos pelear por nuestras infraestructuras, por mejores conexiones ferroviarias, por oportunidades de empleo, por vivienda, por nuestras empresas y por el futuro de nuestros jóvenes", ha añadido.

Por su parte, la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP-A, Loles López, ha defendido que hablar de mujeres es "hablar de todos los ámbitos de la sociedad: es hablar de feminismo, de asociacionismo, de industria, de universidades, de empresas, porque las mujeres estamos presentes en todo". Asimismo, ha agradecido al equipo de Pilar Miranda que "haya dado un paso al frente" para asumir la candidatura y ha destacado "la importancia de contar con personas comprometidas al frente de estos proyectos".

López ha subrayado que "todavía queda camino por recorrer para alcanzar una igualdad real y efectiva", especialmente en materia de conciliación y corresponsabilidad. "La igualdad real todavía no existe. Las mujeres seguimos asumiendo muchas responsabilidades, tanto en el trabajo como en casa. Mientras no avancemos en conciliación y corresponsabilidad, no podremos hablar de una igualdad plena".

En este sentido, ha defendido que los hombres "no deben ser considerados el enemigo, sino parte de la solución". "No podemos culpabilizar al hombre de un problema que es de toda la sociedad. Para avanzar necesitamos la unidad de todos, y en ese camino la educación es nuestra herramienta más importante", ha añadido.

Por último, ha apelado al "respeto" y al "entendimiento" frente a "la confrontación política", animando a tomar como "ejemplo" a las generaciones anteriores. "No podemos utilizar la política para meter miedo ni para faltar al respeto. Tenemos mucho que aprender de nuestros abuelos, que fueron capaces de convivir, vivir el presente y caminar de la mano de personas que pensaban diferente. Podemos tener distintas opiniones, pero debemos ser capaces de avanzar juntos. El miedo y la falta de respeto son líneas que nunca se deben cruzar", ha concluido.

DIÁLOGO ABIERTO

Tras las intervenciones, el encuentro ha continuado con un diálogo participativo en el que las asistentes han compartido sus experiencias, preocupaciones y propuestas, y han reclamado apoyo para que las necesidades de las mujeres de Huelva y de los distintos sectores en los que desarrollan su actividad sean atendidas y trasladadas a las instituciones en Madrid.

Tras las charla, ambas representantes han agradecido la participación y las aportaciones de todas ellas y han reiterado su "voluntad" de mantener una interlocución "directa" y de incorporar sus demandas a su trabajo como representante de la provincia en Madrid, en el caso de Miranda; y desde del Gobierno andaluz, en lo que afecta a López.

El encuentro ha contado también con la presencia de la secretaria general del PP en Huelva, Berta Centeno; la representante de la Junta Directiva del PP de Huelva, Adela de Mora; y el coordinador de Campaña, Felipe Arias, así como otros representantes del Partido Popular onubense.