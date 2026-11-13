El PP sale a "ganar" el 29N para "acabar con ocho años de abandono" en la provincia de Huelva

El PP de Huelva iniciar la campaña electoral de cara al 29N. - PP HUELVA

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Huelva ha arrancado la campaña electoral del 29N centrado en "ganar" para "acabar con ocho años de abandono del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia", ha indicado la formación en una nota.

La candidata número uno del PP al Congreso por Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que este jueves inician una campaña en la que "nos jugamos mucho, acabar con ocho años de abandono, y eso solo lo podemos conseguir con un presidente como Alberto Núñez Feijóo", ha señalado.

Miranda ha subrayado que "Huelva necesita un Gobierno aliado en Madrid". "Mi compromiso es trabajar para que Huelva tenga una voz firme que la defienda en Madrid. Por eso voy a ser la alcaldesa de Huelva en Madrid", ha afirmado.

La candidata popular ha explicado que lo hará "con una agenda muy clara". En primer lugar, "reclamar la llegada del AVE a Huelva, pero no más promesas ni más anuncios. Queremos plazos, presupuestos y compromisos concretos". Además, ha asegurado que seguirá defendiendo "unas comunicaciones ferroviarias dignas, fiables y seguras, tanto para nuestra capital como para el conjunto de la provincia". "No podemos llorar por más accidentes. Se lo debemos a la memoria de las víctimas de Adamuz y Urda", ha añadido.

Entre sus prioridades, Miranda ha situado también el desbloqueo del aeropuerto Cristóbal Colón. Asimismo, defenderá la finalización de la presa de Alcolea y del Túnel de San Silvestre, "porque necesitamos garantizar recursos hídricos para nuestro desarrollo".

La candidata reclamará igualmente las infraestructuras eléctricas "que permitan que los proyectos industriales, empresariales y urbanísticos puedan hacerse realidad". "No podemos hablar de grandes inversiones, de hidrógeno verde y de transformación económica si después no contamos con las infraestructuras necesarias para hacerlas posibles", ha añadido.

También exigirá la construcción del tercer carril de la A-49 y la mejora de todas las carreteras de competencia estatal. "Estas reivindicaciones no son de un partido. Son de Huelva", ha recalcado.

EL PP VE EL "FIN DE CICLO" DE SÁNCHEZ

Asimismo, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha afirmado que el partido afronta "la campaña del fin de ciclo político de Pedro Sánchez" con "ilusión, ganas y las ideas claras, porque el PP sale a ganar el 29N en la provincia de Huelva".

González ha destacado que los populares cuentan con "una lista ganadora, con los mejores candidatos y las mejores propuestas", encabezada por Pilar Miranda, "que va a ser la voz firme que Huelva necesita", y con un partido "preparado, con equipos, estructura y afiliados en cada uno de los 80 municipios de la provincia".

El dirigente popular ha lamentado que Huelva "ha sido la gran olvidada por el Gobierno de Sánchez, tras ocho años de promesas incumplidas, con una provincia a la cola de la inversión del Estado y sin AVE, sin carreteras dignas y sin las infraestructuras hidráulicas que reclaman nuestros agricultores". Por ello, ha señalado que el objetivo es que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno, "porque es lo que Huelva necesita".

Finalmente, González ha recordado que "quien apuesta por el Partido Popular lo hace por la buena gestión, la eficacia y la estabilidad, como ya demostraron los onubenses en las elecciones andaluzas". "Solo hay dos opciones el próximo 29N en Huelva: o seguir con un Gobierno del PSOE agotado y sin proyecto, o apostar por el PP, el único que puede garantizar que Huelva sea una prioridad", ha concluido.

EL PP ANIMA A ACUDIR A VOTAR EL 29N

Por su parte, la coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP de Andalucía, Loles López, ha animado a los ciudadanos a participar en la campaña electoral, recordando que el próximo 29 de noviembre "decidimos qué queremos para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra tierra". "El Gobierno que salga de las urnas será el que decida sobre todo aquello que realmente importa a la gente, sus sueños, sus ilusiones y su futuro", ha señalado.

En esta línea, López ha reivindicado que ha llegado "la hora de que Pedro Sánchez le pida perdón a Huelva por la falta de inversiones y de obras hidráulicas, pese a la importancia del agua para la agricultura, el turismo y el desarrollo de la provincia", al tiempo que ha lamentado que "no se destine ni un céntimo a las infraestructuras mientras afloran presuntas irregularidades y mordidas en el Gobierno de España".

Además, ha aludido al fallo de las pulseras antimaltrato y a "la investigación de la UCO sobre presuntas irregularidades en su adquisición", así como a la "falta de protección de los propietarios frente a la okupación" y a la polémica por los fondos de inversión "vinculados al entorno de la portavocía socialista". "Por todo ello, toca pedir perdón", ha aseverado.

La dirigente popular ha reclamado asimismo que "toca pedir perdón con mucho rigor por la inseguridad en los trenes, por la falta de inversión, de sensibilidad y de verdad que rodea esta tragedia".

Frente a ello, ha defendido la necesidad de un Gobierno basado en "la buena gestión, la solvencia, la eficacia y la eficiencia, pero también en la sensibilidad y la humanidad", con referentes como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Pilar Miranda.

"El día 29 se trata de Huelva o Sánchez, de Andalucía o Sánchez, de España o Sánchez. No quiero que ese señor determine el futuro de mis hijos, el porvenir de mi tierra ni el dinero de mi Huelva", ha concluido.