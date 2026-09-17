Pregonero de Feria de la Tapa de Huelva afirma que "una feria no se hace sólo con deliciosas tapas, sino con personas"

Pregón de la Feria de la Tapa de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Tapa de Huelva ha dado en la noche de este jueves el pistoletazo de salida a su 25 edición con el pregón pronunciado por el chef y presentador de 'Cómetelo' de Canal Sur, Enrique Sánchez, que ha reivindicado el papel de todas las personas que durante un cuarto de siglo han hecho posible esta cita gastronómica.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en un acto celebrado en el patio del Ayuntamiento, Sánchez ha definido estos 25 años como "una historia" construida por bares, restaurantes, cocineros, camareros, productores y todas las personas que han entendido que detrás de una tapa hay "trabajo, imaginación, producto, oficio y muchas horas".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha felicitado al pregonero por una intervención que ha definido como una exaltación de la gastronomía onubense y ha agradecido a Bareca y a todos los profesionales del sector su trabajo para "mantener durante 25 años una Feria que nació en Huelva y que está considerada la más antigua de Andalucía".

"Enrique, después de escucharte, creo que podemos decir que la Feria de la Tapa no podía haber encontrado mejor manera de comenzar su 25 aniversario. Muchas gracias por este pregón, por tu pasión y, sobre todo, por esa manera tan cercana de hablar de nuestra gastronomía, de nuestros productos y de todo lo que hay detrás de cada plato", ha apuntado Miranda, destacando que "escuchar hablar de gastronomía de Andalucía es también escuchar hablar de Huelva".

La alcaldesa ha señalado que la provincia cuenta con "una despensa extraordinaria", pero ha puesto especialmente el acento en quienes convierten esos productos en experiencias: "Nuestros cocineros, nuestros bares y restaurantes, nuestros empresarios y nuestros hosteleros son los que han hecho posible que hoy estemos celebrando 25 años de Feria de la Tapa".

Miranda ha felicitado asimismo a Bareca por esta trayectoria y a Enrique Sánchez por haber aceptado ser el pregonero de una edición "tan especial". "Creo que tu manera de entender y divulgar la gastronomía encaja perfectamente con el espíritu de esta Feria: poner en valor nuestros productos, nuestra cocina y, sobre todo, disfrutar y compartir", ha afirmado.

La alcaldesa ha destacado además el carácter "excepcional" del regreso de la feria a la plaza de las Monjas, el espacio donde nació en 1997. "Este año lo vamos a hacer, además, volviendo al lugar donde todo empezó", ha señalado, animando a los onubenses a participar en la cita.

"Del 1 al 4 de octubre tenemos una cita en la Plaza de las Monjas. Vengan, disfruten, prueben nuestras tapas y nuestros productos, apoyen a nuestros hosteleros y celebremos juntos 25 años de una Feria que ya forma parte de la historia de Huelva", ha concluido.

Por su parte, el presidente de Bareca, Rafael Acevedo, ha reivindicado el "significado especial" de esta 25 edición y el regreso al espacio donde comenzó la Feria. "Celebramos 25 ediciones de la Feria Provincial de la Tapa y lo hacemos de una manera muy especial: regresando a la plaza de las Monjas, el lugar donde comenzó todo. Después de diferentes ubicaciones y de superar momentos difíciles, volver al corazón de Huelva en este aniversario es, de alguna manera, volver a casa", ha dicho Acevedo.

Además, el presidente de Bareca ha destacado que durante estos 25 años "se ha mantenido intacto el deseo de mostrar lo mejor de la gastronomía y la hostelería onubenses", poniendo en valor "unos productos, unos vinos y una oferta gastronómica de enorme calidad que la Feria pretende seguir dando a conocer".

Asimismo, Acevedo ha subrayado igualmente el papel de los profesionales del sector asegurando que "esta feria no existiría sin los hosteleros, que cada día levantan la persiana, generan empleo y prestigian la gastronomía de Huelva", extendiendo el agradecimiento a "los participantes, las administraciones, los patrocinadores, las marcas colaboradoras y todas las personas que, desde Bareca, la FOE y las Calles del Centro, han contribuido a hacer posible esta feria durante sus 25 ediciones".

Con el pregón de Enrique Sánchez se activa así la cuenta atrás para una edición que tendrá como "grandes protagonistas" la gastronomía, los productos de Huelva y las personas que hacen posible la hostelería, pero también el encuentro y el disfrute compartido. Una cita que este año, al cumplir 25 años, regresa al lugar donde comenzó para celebrar su historia y mirar hacia las próximas ediciones.

UN PREGÓN QUE "HACE HISTORIA"

En su pregón, Enrique Sánchez ha planteado la trayectoria de la Feria como "una historia" vinculada al crecimiento de la hostelería onubense y ha resumido su esencia en una idea: "Una feria gastronómica no se hace solamente con deliciosas tapas. Se hace con personas".

El chef ha recorrido la provincia a través de sus productos y paisajes, comenzando por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde ha reivindicado el cerdo ibérico y una gastronomía ligada al bosque, la dehesa, el tiempo y la tradición. Desde allí, ha continuado su recorrido hacia el Condado, poniendo en valor sus vinos, sus viñas, su tradición y su relación con la tierra.

"Huelva es una provincia que tiene una cosa extraordinaria, que cambia el paisaje, cambia el producto, cambia la cocina, pero nunca pierde su identidad", ha señalado.

En este recorrido, Sánchez ha dejado una de las imágenes centrales de su pregón al afirmar que "la gastronomía de Huelva es su paisaje en la cazuela" y que en esta provincia "el paisaje también se come". El pregón ha contado también con la actuación flamenca de Fariña y ha concluido con la entrega a Enrique Sánchez de un reconocimiento como pregonero por parte de la alcaldesa de Huelva y el presidente de Bareca, antes de la fotografía oficial del acto.

25 EDICIÓN DE FERIA DE LA TAPA

La Feria de la Tapa celebrará su 25 edición del 1 al 4 de octubre, de jueves a domingo, con una edición "especialmente conmemorativa". Como principal novedad, la cita regresará a la Plaza de las Monjas, el lugar donde nació en 1997, recuperando para este aniversario la distribución original y el mismo modelo de stand de su primera edición como homenaje a sus orígenes.

El regreso a este emplazamiento se produce mientras avanzan las obras de la futura Plaza Mayor, en el entorno del antiguo Mercado del Carmen, que acogió las últimas ediciones. Se trata, por tanto, de un regreso excepcional a la plaza de las Monjas con motivo de este 25 aniversario, antes de que la Feria vuelva a disponer en el futuro de un espacio específico en la nueva Plaza Mayor.

La edición contará con 19 stands y reforzará especialmente su carácter onubense. Todas las tapas incorporarán productos de la provincia de Huelva, mientras que la programación incluirá durante los cuatro días actuaciones de grupos y artistas de Huelva.

Asimismo, se ampliará el número de servicios WC para mejorar la comodidad del público durante la celebración. La Feria, que se celebra desde 1997, está considerada la feria de la tapa más antigua de Andalucía en su modalidad y se ha consolidado como una de las grandes citas gastronómicas de Huelva, además de como escaparate para el sector hostelero y para los productos de la provincia.