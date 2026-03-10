El presidente de Fundación Cajasol o el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, premiados por la FOE (Huelva)

El presidente de Fundación Cajasol, Antonio Pulido. - FOE

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha acordado, en su última reunión, conceder sus Distinciones de Oro, el máximo galardón de la entidad, al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; a la presidenta de Gabitel Ingenieros, Claudia Orozco; y al consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, en reconocimiento, en cada caso, a "su trayectoria y contribución al fortalecimiento del tejido empresarial, la innovación y el desarrollo económico de la provincia".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, a entrega tendrá lugar el próximo 30 de abril, en el transcurso de la Asamblea General de la Organización Empresarial.

De este modo, Antonio Pulido recibirá la Distinción de Oro en la categoría 'Por su contribución a potenciar la imagen de los empresarios', gracias a "una trayectoria sostenida de apoyo al tejido productivo andaluz".

La FOE ha señalado que su labor ha puesto en valor "el papel social, económico y cultural de la empresa", impulsando iniciativas de divulgación, mecenazgo y colaboración público-privada que "proyectan una visión moderna, comprometida y responsable del empresariado, fortaleciendo su reputación y generando un clima de confianza imprescindible para el desarrollo económico y la creación de empleo".

Por su parte, Claudia Orozco, presidenta de Gabitel Ingenieros, será distinguida 'Por su dedicación al trabajo y a la actividad empresarial'. Bajo su liderazgo, la empresa, con un equipo de más de 200 profesionales, ha alcanzado "un elevado nivel técnico y organizativo", consolidándose como una ingeniería de "referencia" por "la calidad de sus proyectos, su capacidad de innovación y su crecimiento sostenido, con presencia internacional en Reino Unido y Alemania". "Su trayectoria refleja rigor, constancia y compromiso con la excelencia profesional, señala la FOE.

Por otra parte, el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, recibirá la Distinción de Oro en la categoría 'Por su contribución al desarrollo económico de la provincia'. Moeve celebró recientemente 60 años de presencia en Huelva, fruto de "una sólida implantación industrial y de una apuesta continuada por la inversión, la innovación y la generación de empleo de calidad".

Su actividad ha sido "clave" para "el fortalecimiento del tejido productivo onubense, impulsando sectores estratégicos, promoviendo proyectos de futuro ligados a la sostenibilidad y consolidando a la provincia como un enclave industrial de referencia, como valle del hidrógeno verde andaluz, con un impacto positivo y duradero en la economía y el bienestar del territorio".

Con estos galardones, la FOE reconoce la "labor excepcional" de estos "referentes" empresariales y sociales y su contribución al progreso económico y social de Huelva, reafirmando su compromiso con la excelencia, la innovación y el fortalecimiento del tejido empresarial provincial.